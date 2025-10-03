اشتباهات پیاپی و تکراری، سد دفاعی پرسپولیس را شکست

به گزارش ایلنا، در دقیقه ۵۶ مسابقه امروز، مهدی تیکدری‌نژاد در شرایطی صاحب توپ شد که خطر جدی متوجه دروازه پرسپولیس نبود. با این حال، فقدان پرس از سوی هافبک‌های دفاعی و غفلت بازیکنان خط میانی، اجازه پیشروی به مهاجم گل‌گهر را داد.

در ادامه، حسین ابرقویی‌نژاد در یک صحنه انفرادی مرتکب خطایی بچگانه شد. تکل ناقص او نه تنها توپ را از بازیکن حریف نگرفت، بلکه باعث شد جای خالی بزرگی در قلب خط دفاعی ایجاد شود. همین اشتباه زنجیره‌ای به مهاجم گل‌گهر فرصت داد تا با ورود به محوطه جریمه و ضربه‌ای سرضرب، دروازه پیام نیازمند را باز کند.

این گل سومین باری بود که پرسپولیس در فصل جاری دروازه‌اش را بازشده دید. نکته قابل توجه اینکه، صحنه یادشده شباهت زیادی به گل دریافتی این تیم مقابل فجر سپاسی در هفته نخست دارد؛ گلی که آن‌زمان هم روی هماهنگ نبودن مدافعان و ضعف پوشش هافبک‌ها رقم خورد.

تکرار چنین اشتباهاتی بار دیگر فرضیه ضعف ساختاری پرسپولیس در فاز دفاعی را پررنگ کرده است. موضوعی که اگر به سرعت اصلاح نشود، می‌تواند مانع بزرگی برای بازگشت تیم به مسیر پیروزی باشد؛ به‌خصوص در شرایطی که رقابت‌ها بسیار نزدیک دنبال می‌شود و از دست دادن امتیاز با چنین اشتباهاتی، هزینه سنگینی به همراه خواهد داشت.

اکنون نگاه‌ها به وحید هاشمیان و کادر فنی معطوف است تا مشخص شود آیا می‌توانند این نقطه ضعف جدی را در هفته‌های آینده برطرف کنند یا خیر. اگرچه پرسپولیس با پنالتی علیپور بازی را به تساوی کشاند اما نگرانی‌ها برای این تیم پس از پنج تسای از 6 بازی به اوج خودش رسیده است.

