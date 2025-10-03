هفته ششم لیگ برتر
پرسپولیس ۱-۱ گل گهر: هاشمیان همچنان با تساوی ادامه میدهد
دیدار پرسپولیس و گلگهر در ورزشگاه شهدای قدس با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهدای قدس برابر گلگهر سیرجان با نتیجه ۱-۱ متوقف شد تا شاگردان وحید هاشمیان در خانه از کسب پیروزی بازبمانند.
پرسپولیس در این دیدار با حمایت هوادارانش امیدوار بود طلسم عدم پیروزی خانگی را بشکند، اما شاگردان مهدی تارتار نمایش قدرتمندی ارائه کردند و با کسب تساوی ارزشمند از زمین خارج شدند.
نیمه نخست بازی با برتری نسبی پرسپولیس همراه بود. علی علیپور در دقیقه ۹ موقعیت مناسبی را از دست داد و در دقیقه ۱۲ نیز شوت خطرناک تیوی بیفوما توسط مدافعان گلگهر از روی خط دروازه برگشت داده شد. در دقایق پایانی این نیمه نیز حمله سرخپوشان نتیجهای نداشت و نیمه اول بدون گل خاتمه یافت.
با شروع نیمه دوم، گلگهر توانست جریان بازی را تغییر دهد. در دقیقه ۵۷ مهدی تیکدری با ضربهای دقیق دروازه پیام نیازمند را باز کرد تا شاگردان تارتار پیش بیفتند. این گل باعث شد وحید هاشمیان دست به تغییر بزند و با ورود محمد عمری و میلاد محمدی، تیمش را هجومیتر کند. فشار سرخها سرانجام در دقیقه ۷۳ نتیجه داد؛ خطای گروسیان روی علی علیپور منجر به پنالتی شد و مهاجم باتجربه پرسپولیس موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.
پس از این گل، جریان مسابقه هیجان بیشتری پیدا کرد. پرسپولیس و گلگهر هر دو چند موقعیت خطرناک خلق کردند اما واکنش دروازهبانها مانع از تغییر نتیجه شد. مهمترین صحنه در دقیقه ۹۲ رقم خورد؛ جایی که مهاجم گلگهر در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و دستور ادامه بازی را داد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید کادر و بازیکنان گلگهر همراه شد.
این مسابقه در نهایت با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا پرسپولیس باز هم در خانه از دستیابی به پیروزی بازبماند و فشارها بر کادر فنی این تیم افزایش یابد.
ترکیب دو تیم:
پرسپولیس: پیام نیازمند، فرشاد احمدزاده، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلیگنجی، یعقوب براجعه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، محمد خدابندهلو، امید عالیشاه، تیوی بیفوما، علی علیپور.
گلگهر: فرزین گروسیان، امید حامدیفر، رضا جعفری، آرمان اکوان، نمانیا توماسوویچ، مهدی تیکدری، مجید عیدی، مسیح زاهدی، پویا پورعلی، پوریا لطیفیفر، بایناما.