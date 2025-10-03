به گزارش ایلنا، سعید دقیقی در نشست خبری پس از شکست پیکان مقابل مس رفسنجان اظهار داشت: می‌دانستیم بازی سختی در پیش داریم. نیمه اول از نظر مالکیت توپ و خلق موقعیت برتری داشتیم، اما تمرکز و شایستگی لازم برای کسب پیروزی را نشان ندادیم. در شروع نیمه دوم روی یک اشتباه فردی گل خوردیم و بعد از آن تلاش کردیم بازی را برگردانیم، اما مس رفسنجان توانست گل دوم را هم بزند و در نهایت شایسته پیروزی بود. به کادر فنی این تیم و مردم رفسنجان تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: فوتبال ورزشی بی‌رحم است و کوچک‌ترین غفلت با دریافت گل همراه می‌شود. امروز هم به دلیل بی‌مسئولیتی و اندکی غرور، ضربه خوردیم. با این حال به توانایی بازیکنان ایمان دارم و امیدوارم در بازی‌های آینده جبران کنیم.

سرمربی پیکان درباره شائبه اتلاف وقت بازیکنان مس رفسنجان گفت: به هیچ عنوان چنین برداشتی ندارم. تیم حریف با تمام توان دفاع کرد و تلاشش شایسته پیروزی بود.

دقیقی سپس به انتقاد از برخی شاگردانش پرداخت و گفت: متأسفانه بعضی بازیکنان ما لوس هستند و دنبال حواشی بی‌فایده‌اند. در فوتبال باید مرد باشی و روحیه جنگنده داشته باشی. بازیکنانی که فرصت حضور در این سطح را دارند باید قدر بدانند. حاشیه به درد فوتبال نمی‌خورد و تنها باعث عقب‌ماندگی می‌شود.

او در ادامه اضافه کرد: این باخت تلخ می‌تواند درسی برای ما باشد. آنچه تاکنون به تیم ما کمک کرده، اراده و تمرکز روی خودمان بوده است. اگر ذهن به سمت حواشی برود، فوتبال بی‌رحمانه تنبیه‌ات می‌کند.

دقیقی درباره آینده کاری‌اش در فوتبال کرمان نیز گفت: کار کردن در کرمان افتخار است، اما امروز با تمام وجود در خدمت پیکان هستم. پیش‌تر پیشنهاداتی از مس رفسنجان داشتم، حتی تا آستانه توافق هم پیش رفتیم اما به دلایل قراردادی انجام نشد. در این چند سال هم پیشنهادات دیگری داشتم، اما همواره تمام توانم را برای موفقیت پیکان گذاشته‌ام.

