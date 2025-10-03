رحمتی پس از شکست خیبر: داوری امروز انصاف نداشت
سرمربی تیم خیبر خرمآباد پس از شکست یک بر صفر مقابل ملوان در هفته ششم لیگ برتر، ضمن تمجید از تلاش بازیکنانش، از ناکامیهای پیدرپی، شرایط چمن و داوری انتقاد کرد و وعده داد که تیمش با تمرین و تجربه در هفتههای آینده جبران خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سید مهدی رحمتی در کنفرانس خبری پس از شکست یک بر صفر خیبر مقابل ملوان گفت: به هر دو تیم خسته نباشید میگویم. بازی امروز خیلی خوب و جاندار بود. به ملوان و دوست عزیزم مازیار تبریک میگویم و به بچههای خودم خسته نباشید میگویم. تلاش کردند اما متأسفانه سه بازی پشت سر هم است که با نتیجه ۱-۰ شکست میخوریم. این تیم جوان در برابر موقعیتها کمی ناتوان است، اما شایسته نتایج بهتر است.
وی درباره جریان بازی افزود: دیدار پایاپای بود و دقایقی ما بر بازی مسلط بودیم و موقعیت ایجاد کردیم. صحنهای که روی عارف قزل در محوطه شش قدم اتفاق افتاد، خطای پنالتی بود اما متأسفانه داور و VAR آن را بررسی نکردند. امیدوارم تیمم بتواند در هفتههای آینده جبران کند.
رحمتی همچنین به عملکرد داوری انتقاد کرد: نمیخواهم به کسی بیاحترامی کنم، اما داوری بازیهای خارج از خانه تیم ما معمولاً عجولانه است و امروز داور میتوانست جسورانهتر روی صحنهها خطا بگیرد و به بازیکنان ملوان اخطار دهد. بسیاری از خطاهای ۵۰-۵۰ وسط زمین بازی را به نفع حریف واگذار میکند. امروز از این وضعیت شما سود بردید اما در آینده ممکن است گریبان خودتان را هم بگیرد.
وی درباره شرایط چمن ورزشگاه گفت: زمین پس از بارش دیروز شرایط خوبی نداشت اما داور میتوانست روی خیلی از صحنهها به نفع ما خطا بگیرد.
در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره برخورد بازیکنش با دروازهبان ملوان، رحمتی توضیح داد: خطا بوده اما نوع برخورد مشخص نیست. من خودم هم سابقه ضربه خوردن از این نوع صحنهها را دارم. در چنین ارسالهایی، فوروارد و دروازهبان گاهی یکدیگر را نمیبینند و برای توپ میآیند؛ در این حالت طبیعی است و کارت قرمز ندارد مگر اینکه ضربه عمدی باشد.
رحمتی در پایان با اشاره به دیدار قبلی برابر سپاهان و تجربیات سه هفته اخیر گفت: خطاهای ۵۰-۵۰ و نادیده گرفتن آنها توسط داوران بارها به ضرر تیم ما تمام شده و امروز هم همین اتفاق افتاد. با این حال، تیم ما با تلاش و تجربه در هفتههای بعد جبران خواهد کرد و شرایط بهتری خواهیم داشت.