مس رفسنجان با شکست پیکان از قعر جدول جدا شد
در هفته ششم لیگ برتر فوتبال، تیم مس رفسنجان پیکان تهران را شکست داد و اولین پیروزی خود در فصل را جشن گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان امروز جمعه در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان میهمان تیم میزبان بود و با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد. نیمه نخست بدون گل به پایان رسید، اما در دقیقه ۴۶ آرمان رمضانی پس از ارسال زمینی ماتئوس کاستا از سمت راست با بغل پای خود گل نخست مس را به ثمر رساند.
در دقیقه ۵۸، مهدی شریفی با کنترل توپ و ضربه دیدنی پس از پاس سامان نریمانجهان گل دوم میزبان را به ثمر رساند. در دقیقه ۶۱، ماتئوس کاستا موفق شد دروازه پیکان را باز کند اما این گل پس از بازبینی با کمک VAR مردود شد.
شاگردان رسول خطیبی که پیش از این در قعر جدول قرار داشتند، اولین برد خود را در لیگ بیستوپنجم تجربه کردند و با پنج امتیاز به رتبه چهاردهم صعود کردند. پیکان نیز پس از اولین شکست فصل، با هفت امتیاز موقتاً در رتبه هفتم جدول قرار گرفت.
داوری این مسابقه بر عهده وحید زمانی بود و در جریان بازی، علیرضا نقیزاده از مس و محسن آذرباد و نیما انتظاری از پیکان کارت زرد دریافت کردند.
ترکیب دو تیم
مس رفسنجان:
نیما میرزازاد – ایمان سلیمی – احمدرضا زندهروح – میلاد فخرالدینی – دانیال جهانبخش – علیرضا نقیزاده – امیرحسین جولانی – ماتئوس کاستا – سامان نریمانجهان – مهدی شریفی – آرمان رمضانی
پیکان:
احمد گوهری – منصور باقری – شاهین توکلی – محمدعلی فرامرزی – نیما انتظاری – فرید امیری – افشین صادقی – فراز امامعلی – محسن آذرباد – عرفان جمشیدی – کسری طاهری