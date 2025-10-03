حدادیفر: هدف ذوب آهن ارائه فوتبال زیبا و فرصت دادن به جوانهاست
سرمربی تیم ذوبآهن اصفهان در نشست خبری پیش از دربی اصفهان تأکید کرد که تیمش آماده بازی با سپاهان است و تلاش دارد ضمن پیشرفت فنی، فرصت بازی را به بازیکنان جوان بدهد و با ارائه فوتبال تماشاگرپسند، حمایت هواداران را جبران کند.
به گزارش ایلنا، قاسم حدادیفر در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای سپاهان و ذوبآهن اظهار داشت: فردا مقابل یکی از بهترین تیمهای لیگ بازی خواهیم داشت. سپاهان از نظر ساختاری و فنی آماده است و ما هم با همه توان برای این مسابقه آماده شدهایم. امیدوارم مثل گذشته شاهد فوتبال تماشاگرپسند باشیم.
در پاسخ به این پرسش که بازی فردا تقابل دو اسطوره است، او گفت: علاقهای به القاب ندارم، اما محرم نویدکیا انسانی محترم است و درسهای زیادی از او یاد گرفتهام. امیدوارم هر دو تیم فوتبال زیبایی ارائه کنند تا تماشاگران لذت ببرند.
حدادیفر درباره تأثیر مهرههای جوان تیمش افزود: چند بازیکن باکیفیت جوان داریم که منتظر فرصت هستند تا خودشان را نشان دهند. فوتبال ایران امروز نیاز دارد فرصت بیشتری به جوانان داده شود و ما تلاش میکنیم با برنامهریزی مناسب، این فضا را برایشان فراهم کنیم.
وی در ادامه به عملکرد تیمش در هفتههای اخیر اشاره کرد: ما خیلی سخت تلاش کردهایم و از نظر فنی پیشرفت کردهایم، اما باید یاد بگیریم که در نتیجهگیری هم خوب باشیم. برای من مهمترین موضوع، پیشرفت فنی تیم و آینده درخشان است و امیدوارم این تلاشها با نتایج همراه شود.
در مورد داوری، حدادیفر گفت: دوست ندارم درباره داوری حرف بزنم و همیشه برای داوران احترام قائلم، اما در دو بازی اخیر قضاوتها به تیم ما آسیب زده است. واقعاً دوست ندارم این فرهنگ باب شود، اما اجحاف در حق تیممان تأثیرگذار بوده است.
وی درباره وضعیت بازیکنان افزود: عرفان قهرمانی و پویا مختاری برای بازی فردا در دسترس نیستند، اما گزینههای دیگری داریم که میتوانند جایگزین شوند.
سرمربی ذوبآهن در پایان از هواداران تشکر کرد: از هواداران و زحمتکشان ذوبآهن سپاسگزارم. آنها همیشه پشت تیم ایستادهاند و امیدوارم فردا در ورزشگاه این محبتها را جبران کنیم.