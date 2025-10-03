تیم رحمتی در باخت هتریک کرد | ملوان موقت صدرنشین شد

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملوان بندر انزلی و خیبر خرم‌آباد در هفته ششم لیگ برتر امروز (جمعه) از ساعت 16:45 در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران برگزار شد و با نتیجه یک بر صفر به سود ملوان به پایان رسید. این دیدار پس از تعویق یک روزه به دلیل بارش شدید باران و نامناسب بودن وضعیت چمن ورزشگاه انجام شد.

تنها گل بازی در دقیقه 70 توسط ابوذر صفرزاده روی یک ارسال از کرنر و با ضربه سر به ثمر رسید و برتری ملوان را رقم زد. با وجود این تک گل، دو تیم موقعیت‌های زیادی روی دروازه یکدیگر خلق کردند و بازی جذاب و تماشاگرپسندی را به نمایش گذاشتند.

با این نتیجه، ملوان ۹ امتیازی شد و موقتاً به صدر جدول صعود کرد، در حالی که خیبر با ۷ امتیاز در میانه جدول باقی ماند و سومین شکست پیاپی خود را تجربه کرد.

داوری این مسابقه بر عهده حسین زمانی بود. او در طول بازی به مهدی گودرزی و عارف غزل از تیم خیبر کارت زرد نشان داد و در ثانیه‌های پایانی، مازیار زارع سرمربی ملوان را نیز به دلیل اعتراض به داوری جریمه کرد.

ترکیب ملوان برابر خیبر:

فرزاد طیبی پور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفارزاده، سامان تورانیان، حسین صادقی، غلامرضا ثابت‌ایمانی، عباس حبیبی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد و علیرضا رمضانی

ترکیب خیبر در این مسابقه:

محمدرضا دیناروند، محسن سفیدچغایی، احسان حسینی، سبحان پسندیده، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، مسعود محبی، صادق بوصبیح، امیرحسین فارسی، اسماعیل بابایی، عارف قزل

