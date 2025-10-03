خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رفتار جنجالی خطیبی در واکنش به گل سوم مس رفسنجان

رفتار جنجالی خطیبی در واکنش به گل سوم مس رفسنجان
کد خبر : 1695032
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار هفته ششم لیگ برتر، رسول خطیبی سرمربی مس رفسنجان هنگام بررسی گل سوم تیمش واکنش شدیدی از خود نشان داد.

به گزارش ایلنا،  در جریان دیدار مس رفسنجان و پیکان، گل سوم مس توسط کاستا زده شد، اما داور پس از بررسی صحنه، گل را ابتدا چک کرد و رد کرد.

این تصمیم باعث شد رسول خطیبی با عصبانیت به داور اعتراض کرده و لحظاتی در کنار زمین تنش‌آفرین شود.

واکنش شدید سرمربی مس رفسنجان شامل صحبت‌های تند با داور و برخی بازیکنان بود و باعث توقف کوتاه بازی شد. با وجود این، بازی ادامه یافت و مس رفسنجان تلاش کرد با کنترل شرایط، فشار را روی حریف حفظ کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی