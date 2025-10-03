رفتار جنجالی خطیبی در واکنش به گل سوم مس رفسنجان

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار مس رفسنجان و پیکان، گل سوم مس توسط کاستا زده شد، اما داور پس از بررسی صحنه، گل را ابتدا چک کرد و رد کرد.

این تصمیم باعث شد رسول خطیبی با عصبانیت به داور اعتراض کرده و لحظاتی در کنار زمین تنش‌آفرین شود.

واکنش شدید سرمربی مس رفسنجان شامل صحبت‌های تند با داور و برخی بازیکنان بود و باعث توقف کوتاه بازی شد. با وجود این، بازی ادامه یافت و مس رفسنجان تلاش کرد با کنترل شرایط، فشار را روی حریف حفظ کند.

