رفتار جنجالی خطیبی در واکنش به گل سوم مس رفسنجان
در دیدار هفته ششم لیگ برتر، رسول خطیبی سرمربی مس رفسنجان هنگام بررسی گل سوم تیمش واکنش شدیدی از خود نشان داد.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار مس رفسنجان و پیکان، گل سوم مس توسط کاستا زده شد، اما داور پس از بررسی صحنه، گل را ابتدا چک کرد و رد کرد.
این تصمیم باعث شد رسول خطیبی با عصبانیت به داور اعتراض کرده و لحظاتی در کنار زمین تنشآفرین شود.
واکنش شدید سرمربی مس رفسنجان شامل صحبتهای تند با داور و برخی بازیکنان بود و باعث توقف کوتاه بازی شد. با وجود این، بازی ادامه یافت و مس رفسنجان تلاش کرد با کنترل شرایط، فشار را روی حریف حفظ کند.