به گزارش ایلنا، طبق گزارش رسمی باشگاه بارسلونا در عصر جمعه، لامین یامال در بازی برابر پاری‌سن‌ژرمن دچار عود مصدومیت شد و حدود دو تا سه هفته قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.

به این ترتیب او علاوه بر بازی با سویا، دیدارهای مقابل خیرونا و المپیاکوس را هم به احتمال فراوان از دست می‌دهد. همچنین با وجود دعوت به تیم ملی اسپانیا در همین روز، قادر به حضور در اردوهای لاروخا نخواهد بود.

یامال در تمرینات روز جمعه حضور نداشت؛ هرچند بخشی از بازیکنان اصلی دیدار با پاری‌سن‌ژرمن نیز در سالن بدنسازی مانده بودند، اما ناراحتی در ناحیه استخوان عانه برای این بازیکن ادامه دارد. او پس از دیدار چهارشنبه شب در المپیکو با شرایطی نه‌چندان مطلوب زمین را ترک کرده بود و امروز عصر بار دیگر مشکلاتش در همان ناحیه تأیید شد.

این آسیب‌دیدگی باعث تنش میان کادر بارسلونا و تیم ملی اسپانیا شده است. پیش‌تر و پس از بازگشت از تعطیلات ملی، هانسی فلیک از وضعیت بازیکن به شدت ناراحت بود و فدراسیون را متهم کرد که او را در شرایطی به میدان فرستاده که مصدومیت داشته است. سخنانی که همچنان بازتاب زیادی در رسانه‌ها و نشست خبری امروز لاس‌روساس داشت.

یامال پیش‌تر به دلیل همین مشکل دیدار برابر والنسیا، ختافه، نیوکاسل و اوویدو را از دست داده بود و سپس برای نیم ساعت مقابل رئال سوسیه‌داد به میدان رفت. او در بازی لیگ قهرمانان برابر پاری‌سن‌ژرمن ۹۰ دقیقه کامل بازی کرد، اما حالا دوباره به لیست مصدومان بارسا بازگشته است.

بنابراین، یامال نه تنها بارسلونا را در بازی شنبه همراهی نخواهد کرد، بلکه قادر به حضور در اردو و بازی‌های تیم ملی اسپانیا در وقفه پیش‌رو نیز نخواهد بود.

