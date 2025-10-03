خبرگزاری کار ایران
بازگشت ستاره پرسپولیس به فهرست قرمزها در جدال با گل‌گهر
هافبک جوان پرسپولیس پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، در دیدار حساس برابر گل‌گهر برای نخستین بار در فهرست تیم قرار گرفت.

به گزارش  ایلنا، پرسپولیس از ساعتی دیگر در چارچوب هفته ششم لیگ برتر به مصاف گل‌گهر سیرجان خواهد رفت. این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که محمد عمری پس از مدتی غیبت، بار دیگر به لیست سرخ‌پوشان بازگشته است.

عمری که پیش‌تر یک فصل و نیم به عنوان بازیکن سرباز در ملوان انزلی حضور داشت، پس از پایان خدمت به پرسپولیس بازگشت اما به دلیل مصدومیت طولانی‌مدت نتوانست در اردوهای آماده‌سازی حضور داشته باشد. همین موضوع باعث ایجاد تردیدهایی در خصوص سطح آمادگی بدنی و هماهنگی او با سایر بازیکنان شده است.

با این حال، در شرایطی که رضا شکاری به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کمر قادر به همراهی پرسپولیس نیست، عمری فرصت یافته تا بار دیگر در فهرست مسابقه قرار بگیرد. پیش‌بینی می‌شود در صورت نیاز، او در نیمه دوم برای دقایقی به میدان برود و به خط هجومی سرخ‌پوشان کمک کند.

بازگشت این بازیکن جوان می‌تواند خبر خوشی برای وحید هاشمیان و کادر فنی باشد، به‌ویژه در مقطعی که پرسپولیس با کمبود مهره در بخش هجومی مواجه است.

