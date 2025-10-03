خبرگزاری کار ایران
ترکیب مس رفسنجان مقابل پیکان اعلام شد

ترکیب مس رفسنجان مقابل پیکان اعلام شد
تیم مس رفسنجان در هفته ششم لیگ برتر از ساعت 17:00 به مصاف پیکان تهران می‌رود و رسول خطیبی با چند تغییر کلیدی شاگردانش را راهی میدان کرده است.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، مس رفسنجان از ساعت 17:00 به مصاف پیکان تهران خواهد رفت. نارنجی‌پوشان در شرایطی مقابل حریف تهرانی قرار می‌گیرند که جایگاه خوبی در جدول ندارند و برای کسب امتیاز و بازگشت به مسیر موفقیت به میدان آمده‌اند.

رسول خطیبی در ترکیب امروز تغییراتی ایجاد کرده و چهره تازه‌ای به تیمش داده است. استفاده از زوج مهدی شریفی و آرمان رمضانی در خط حمله، مس را خطرناک‌تر کرده و این تیم روی بازی مستقیم و ضربات ایستگاهی تهدید بیشتری خواهد داشت.

دانیال جهانبخش، کاپیتان فصل گذشته پیکان، امروز مقابل تیم سابقش قرار می‌گیرد؛ اتفاقی که برای سامان نریمان‌جهان و علیرضا نقی‌زاده نیز تکرار شده است.

یکی از نکات جالب ترکیب مس اعتماد دوباره خطیبی به ایمان سلیمی است. سرمربی مس هفته گذشته از عملکرد این مدافع انتقاد کرده بود اما در نشست خبری پیش از این بازی از او تمجید کرد تا روحیه‌اش را بازگرداند.

ترکیب مس رفسنجان مقابل پیکان اعلام شد

ترکیب مس رفسنجان در این مسابقه به شرح زیر خواهد بود:

نیما میرزازاد - ایمان سلیمی - احمدرضا زنده‌روح - میلاد فخرالدینی - دانیال جهانبخش - علیرضا نقی‌زاده - امیرحسین جولانی - ماتئوس کاستا - سامان نریمان جهان - مهدی شریفی - آرمان رمضانی

