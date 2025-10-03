خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
اعلام ترکیب دو تیم آلومینیوم و شمس آذر
کد خبر : 1695020
ترکیب دو تیم آلومینیوم و شمس آذر مشخص شد.

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران  از ساعت 17:15 تیم فوتبال آلومینیوم اراک در ورزشگاه امام خمینی اراک میزبان  شمس آذر قزوین است.

ترکیب دو تیم برای این بازی مشاهده می کنید:

ترکیب آلومینیوم برابر شمس آذر

محمد خلیفه، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، امیرمحمد هوشمند، مهدی مهدوی، بهرام گودرزی، امین جهان‌کهن، امیر نوری، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری

اعلام ترکیب دو تیم آلومینیوم و شمس آذر

ترکیب شمس آذر برابر آلومینیوم

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، حامد بحیرائی، فرزین معامله‌گری، میلاد سورگی، امیرمحمد محکم‌کار، مهدی ممی‌زاده، سهیل فداکار، مهرداد آقامحمدی

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
ارسال نظر
