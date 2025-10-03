خیبر با تغییرات در ترکیب اصلی برابر ملوان
تیم فوتبال خیبر خرمآباد با هدایت مهدی رحمتی در هفته جاری لیگ برتر میهمان ملوان انزلی است و سرمربی جوان خیبر با ایجاد چند تغییر کلیدی در ترکیب، شاگردانش را راهی میدان خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، خیبر خرمآباد در حالی مقابل ملوان قرار میگیرد که مهدی رحمتی ترکیبی جوان و پرانرژی را روانه ورزشگاه سنسیروس کرده است. سرمربی خیبر نسبت به بازی قبلی برابر سپاهان تغییراتی در ترکیب اصلی تیمش ایجاد کرده و امیدوار است با این تغییرات شرایط بهتری در مسابقه به دست آورد.
مهمترین تغییر رحمتی، قرار گرفتن محمدرضا دیناروند درون دروازه به جای حسین پورحمیدی است. همچنین علی شجاعی به نیمکت رفته و سبحان پسندیده در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت.
امیرحسین فارسی، بازیکن جوان و خوشآتیه خیبر که در دیدار برابر سپاهان عملکرد درخشانی داشت، این بار هم از ابتدا در جمع ۱۱ بازیکن اصلی قرار گرفته تا بار دیگر تواناییهای خود را به نمایش بگذارد.
ترکیب خیبر در این مسابقه به شرح زیر خواهد بود:
محمدرضا دیناروند، محسن سفیدچغایی، احسان حسینی، سبحان پسندیده، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، مسعود محبی، صادق بوصبیح، امیرحسین فارسی، اسماعیل بابایی، عارف قزل