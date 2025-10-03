خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیکان با ترکیبی هجومی به مصاف مس رفسنجان می‌رود

پیکان با ترکیبی هجومی به مصاف مس رفسنجان می‌رود
کد خبر : 1695017
لینک کوتاه کپی شد.

تیم پیکان در هفته ششم لیگ برتر میهمان مس رفسنجان خواهد بود.

به گزارش ایلنا، در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، پیکان در رفسنجان به مصاف تیم مس خواهد رفت. شاگردان سعید دقیقی در شرایطی به میدان می‌روند که حریف آنها پس از چند هفته ناکامی، برای جبران نتایج گذشته انگیزه بالایی دارد.

پیکانی‌ها که نمایش‌های امیدوارکننده‌ای در هفته‌های اخیر داشته‌اند، برای ادامه روند مثبت خود به دنبال شکست مس هستند. سعید دقیقی در این دیدار تغییرات زیادی در ترکیب تیمش ایجاد نکرده و همچنان با تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه قصد دارد تیمش را روانه زمین کند.

در بخش هجومی، افشین صادقی، عرفان جمشیدی و کسری طاهری در کنار محسن آذرباد، کاپیتان تیم، امیدهای اصلی گلزنی پیکان خواهند بود؛ بازیکنانی که می‌توانند خط دفاعی مس رفسنجان را با چالش جدی روبه‌رو کنند.

پیکان با ترکیبی هجومی به مصاف مس رفسنجان می‌رود

پیکان در این مسابقه با این ترکیب به زمین خواهد آمد:

احمد گوهری، منصور باقری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد، عرفان جمشیدی و کسری طاهری.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی