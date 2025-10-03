به گزارش ایلنا، در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، پیکان در رفسنجان به مصاف تیم مس خواهد رفت. شاگردان سعید دقیقی در شرایطی به میدان می‌روند که حریف آنها پس از چند هفته ناکامی، برای جبران نتایج گذشته انگیزه بالایی دارد.

پیکانی‌ها که نمایش‌های امیدوارکننده‌ای در هفته‌های اخیر داشته‌اند، برای ادامه روند مثبت خود به دنبال شکست مس هستند. سعید دقیقی در این دیدار تغییرات زیادی در ترکیب تیمش ایجاد نکرده و همچنان با تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه قصد دارد تیمش را روانه زمین کند.

در بخش هجومی، افشین صادقی، عرفان جمشیدی و کسری طاهری در کنار محسن آذرباد، کاپیتان تیم، امیدهای اصلی گلزنی پیکان خواهند بود؛ بازیکنانی که می‌توانند خط دفاعی مس رفسنجان را با چالش جدی روبه‌رو کنند.

پیکان در این مسابقه با این ترکیب به زمین خواهد آمد:

احمد گوهری، منصور باقری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد، عرفان جمشیدی و کسری طاهری.

انتهای پیام/