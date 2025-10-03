خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیفا از تعلیق تیم‌های رژیم صهیونیستی سر باز زد

فیفا از تعلیق تیم‌های رژیم صهیونیستی سر باز زد
کد خبر : 1695009
لینک کوتاه کپی شد.

جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در حالیکه فشارها از سوی فدراسیون‌های اروپایی برای تعلیق تیم‌های وابسته به رژیم اشغالگر قدس به دلیل تداوم نسل‌کشی در غزه افزایش یافته، اعلام کرد که نهاد تحت مدیریت او باید «مدافع صلح و اتحاد باشد، نه سیاست.»

به گزارش ایلنا، این موضوع بخش عمده فضای جلسه شورای فیفا در زوریخ را تحت تأثیر قرار داد؛ هرچند به‌طور رسمی در دستور کار قرار نداشت.

اینفانتینو پس از جلسه، دیداری خصوصی با جبریل رجوب، رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین داشت و ضمن تمجید از «ایستادگی و مقاومت» فدراسیون فلسطین در این شرایط سخت، هیچ نشانه‌ای از تمایل فیفا برای اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی نشان نداد.

او در بیانیه‌ای گفت:«فیفا نمی‌تواند مشکلات ژئوپولیتیک را حل کند، اما می‌تواند و باید با تکیه بر ارزش‌های وحدت‌آفرین، آموزشی، فرهنگی و انسانی فوتبال را در سراسر جهان گسترش دهد.»

مسئله تعلیق رژیم اشغالگر از فوتبال، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات دیپلماسی ورزشی در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

فدراسیون‌های نروژ و ترکیه از یوفا خواسته‌اند روندی برای تعلیق تیم‌های رژیم صهیونیستی آغاز شود؛ پیشنهادی که با وجود مخالفت آلمان و رژیم اشغالگر، گفته می‌شود در کمیته اجرایی ۲۰ نفره یوفا از شانس تصویب برخوردار است.

با این حال، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در واشنگتن طرحی موسوم به «صلح» را رونمایی کردند و چند کشور منطقه از جمله قطر از آن استقبال کردند، روند فشارها تا حدی کند شد. ایالات متحده نیز آشکارا تأکید کرده که از جایگاه فوتبال رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد؛ موضوعی که احتمال هرگونه اقدام تنبیهی فوری را کاهش داده است.

اینفانتینو که روابط نزدیکی با ترامپ در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ (به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک) برقرار کرده، بعید بود موضع واشنگتن را به چالش بکشد.

با وجود این، فشارها همچنان ادامه دارد. سال گذشته، فیفا به درخواست فلسطین دو پرونده تحقیقاتی گشود: یکی درباره تبعیض احتمالی فدراسیون رژیم صهیونیستی و دیگری در خصوص حضور تیم‌هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در لیگ‌های این رژیم. هنوز هیچ جدول زمانی برای رسیدگی به این پرونده‌ها اعلام نشده است.

تیم فوتبال رژیم اشغالگر نیز قرار است این ماه در مقدماتی جام جهانی مقابل نروژ در اسلو و ایتالیا در اودینه به میدان برود؛ مسابقاتی که ممکن است حاشیه‌های بیشتری به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی