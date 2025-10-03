اعتماد ویژه خطیبی به مدافعان باتجربه در جدال حساس با پیکان
سرمربی مس رفسنجان در آستانه دیدار خانگی مقابل پیکان، با تمجید از ایمان سلیمی و وحید حیدریه تأکید کرد این دو مدافع میتوانند نقش مهمی در موفقیت تیمش ایفا کنند و همراه دیگر بازیکنان بومی به سطح مطلوب برسند.
به گزارش ایلنا، مس رفسنجان امروز در شرایطی میزبان پیکان است که رسول خطیبی نگاه ویژهای به بازیکنان باتجربهاش دارد. سرمربی نارنجیپوشان در نشست خبری پیش از بازی، ضمن تمجید از ایمان سلیمی و وحید حیدریه، آنها را جزو بازیکنان بزرگ تیمش دانست و ابراز امیدواری کرد بتوانند نقش پررنگی در این دیدار ایفا کنند.
سلیمی که سابقه بازی در تراکتور و استقلال را دارد، تابستان امسال به مس پیوست و در هفتههای اخیر به مهرهای ثابت در ترکیب تبدیل شده است؛ مدافعی که در بازی گذشته مقابل استقلال خوزستان با دفع توپ از روی خط دروازه مانع از گلزنی حریف شد. در سوی دیگر، وحید حیدریه هم تلاش میکند روزهای خوب دوران بازیگریاش را دوباره تکرار کند.
خطیبی با اشاره به اینکه بخش زیادی از ترکیب تیمش را بازیکنان بومی تشکیل میدهند، تأکید کرد این بازیکنان پتانسیل بالایی دارند و با حمایت و صبر میتوانند به سطح مطلوب برسند.