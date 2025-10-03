بازی پرماجرا در ورزشگاه انقلاب کرج با تقسیم امتیازات

به گزارش ایلنا، شهرآرکا در ورزشگاه انقلاب کرج در چارچوب هفته اول رقابت‌های لیگ دو میزبان چوکا بود و از همان ابتدای مسابقه با ارائه یک نمایش هجومی، فرصت‌های متعددی روی دروازه حریف خلق کرد. با این وجود، بی‌دقتی مهاجمان و مقاومت خط دفاعی چوکا مانع از باز شدن دروازه تیم میهمان شد.

این مسابقه اما تنها به فرصت‌های از دست رفته محدود نشد. بازیکنان چوکا در مقاطع مختلف با اتلاف وقت، جریان بازی را قطع کردند و همین موضوع اعتراض کادر فنی و تماشاگران میزبان را به دنبال داشت. داوری نیز در چند صحنه بحث‌برانگیز عمل کرد و تصمیمات او با واکنش منفی بازیکنان و نیمکت‌نشینان شهرآرکا و چوکا همراه شد. اعتراضات شدید یکی از مربیان چوکا و دعوای او کنار خط سرانجام منجر به اخراج وی و توقف چند دقیقه‌ای بازی شد.

مرتضی اسدی، سرمربی آرکا، در پایان بازی صراحتاً به این موضوع اشاره کرد و گفت تیمش قربانی اتلاف وقت و قضاوت داور شده است. او تاکید داشت که شاگردانش شایسته کسب سه امتیاز بوده‌اند اما عوامل بیرونی مانع از رسیدن آن‌ها به برد شد.

حسرت بزرگ آرکا در این دیدار، موقعیت‌های متعدد گلزنی بود که یکی پس از دیگری از دست رفت. نکته عجیب در این مسابقه هم در وقت‌های تلف شده نیمه دوم این دیدار رقم خورد جایی که داور پزشک چوکا را درحالی‌که یکی از بازیکنان‌شان روی زمین افتاده بودند اخراج کرد و همین صحنه هم منجر به جنجال و گرفته شدن وقت بازی شد.

در نهایت این مسابقه پرماجرا در کرج با تساوی بدون گل به پایان رسید و آرکا علی‌رغم نمایش هجومی خود تنها به یک امتیاز بسنده کرد و چوکا نیز با تک امتیاز ارزشمند به تالش بازگشت.

