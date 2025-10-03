به گزارش ایلنا، شاگردان وحید هاشمیان در حالی ششمین مسابقه رسمی خود را برگزار می‌کنند که طی سه هفته گذشته مقابل چادرملو، فولاد و ملوان به تساوی رضایت دادند. این نتایج باعث شد سرخ‌پوشان از بالای جدول فاصله بگیرند و حالا برای بازگشت به کورس، تنها به سه امتیاز دیدار برابر گل‌گهر نیاز دارند.

در سمت مقابل، گل‌گهر مهدی تارتار با یک امتیاز بیشتر در رتبه بهتری قرار دارد و امیدوار است با توقف پرسپولیس جایگاه خود را تثبیت کند. شرایطی که حساسیت این مسابقه را برای هر دو تیم دوچندان کرده است.

پرسپولیس در این بازی قطعا سرژ اوریه را در اختیار نخواهد داشت و حسین کنعانی‌زادگان، اوستون اورونوف و رضا شکاری نیز شرایط حضور در ترکیب اصلی را پیدا نکرده‌اند. همچنین میلاد سرلک به دلیل کشیدگی عضله غایب خواهد بود تا فهرست غایبان سرخ‌پوشان طولانی‌تر شود. با این حال، محمد عمری پس از بازگشت به تمرینات می‌تواند در لیست تیم حضور داشته باشد.

از سوی دیگر، تیوی بیفوما آماده حضور در ترکیب است و احتمالاً در خط حمله به کار گرفته خواهد شد. نکته جالب در چینش پرسپولیس، استفاده دوباره از فرشاد احمدزاده در سمت چپ خط دفاعی است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد هاشمیان همچنان تمایلی به اعتماد به میلاد محمدی ندارد. سهیل صحرایی نیز در سمت راست خط دفاعی قرار خواهد گرفت.

در خط میانی، زوج مرتضی پورعلی‌گنجی و حسین ابرقویی در قلب دفاع حاضر می‌شوند و جلوتر از آن‌ها، سروش رفیعی و مارکو باکیچ به همراه محمد خدابنده‌لو بازی خواهند کرد. غیبت رضا شکاری در این منطقه باعث می‌شود خدابنده‌لو نقش پررنگ‌تری برعهده بگیرد.

امید عالیشاه و تیوی بیفوما دو بازیکن کناری پرسپولیس خواهند بود و علی علیپور نیز به عنوان مهاجم نوک در ترکیب قرار می‌گیرد. علیپور که در دو دیدار اخیر موفق به گلزنی نشده، امیدوار است در این مسابقه بار دیگر درخشیده و شانس خود برای بازگشت به صدر جدول گلزنان را زنده نگه دارد.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل‌گهر:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو، تیوی بیفوما، امید عالیشاه و علی علیپور.

