به گزارش ایلنا، سرخیو بوسکتس، هافبک افسانه‌ای بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، پس از دو دهه درخشش، رسماً بازنشستگی‌اش را اعلام کرد و شنبه ۴ اکتبر در چیس استادیوم میامی در مراسمی ویژه با هواداران خداحافظی خواهد کرد. اینتر میامی خبر داد پس از دیدار برابر نیو انگلند، مراسمی احساسی برای ستاره ۳۷ ساله برگزار می‌شود؛ بازیکنی که سال گذشته به جمع فلوریدایی‌ها پیوست و حالا آخرین روزهای فوتبالش را تجربه می‌کند.

بوسکتس چند روز پیش در ویدئویی اینستاگرامی گفت: این آخرین ماه‌های من در زمین فوتبال است. نزدیک به ۲۰ سال رؤیایم را زندگی کردم. فوتبال تجربه‌هایی منحصر به‌فرد به من داد، در مکان‌هایی شگفت‌انگیز و با بهترین هم‌تیمی‌ها.

او از سال ۲۰۰۸ تا سال‌ها قلب تاکتیکی بارسا بود؛ هافبکی که با تغییر نقش شماره ۶، سبک جدیدی به فوتبال جهان بخشید و نقشی حیاتی در شش‌گانه تاریخی ۲۰۰۹ ایفا کرد. بوسکتس همراه با مسی، ژاوی و اینیستا تیمی ساخت که معیار تازه‌ای از کیفیت در فوتبال جهان شد.

در تیم ملی اسپانیا نیز با ۱۴۳ بازی ملی، نقشی کلیدی در فتح جام جهانی ۲۰۱۰ و یورو ۲۰۱۲ داشت و پس از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از لاروخا خداحافظی کرد.

اکنون شماره ۵ ابدی با قلبی سرشار از غرور بازنشسته می‌شود: از همه ممنونم. با شادی و افتخار خداحافظی می‌کنم. تا دیدار دوباره.

