قول بزرگ فلیک؛ برای لیگ قهرمانان می‌جنگیم

سرمربی آلمانی بارسا در جشن سنتی اکتبرفست در بارسلون، با هواداران کاتالان دیدار کرد و یک وعده ویژه داد.

به گزارش ایلنا،  هانسی فلیک، سرمربی آلمانی بارسلونا، شب گذشته در ضیافت اکتبرفست در کاسا سئات بارسلون حاضر شد و علاوه بر تقسیم جشن سنتی آلمانی با هواداران، درباره اهداف بزرگ آبی‌واناری‌ها در فصل جاری صحبت کرد.

فلیک در سخنرانی خود با یادآوری لحظه قهرمانی فصل گذشته بارسا گفت:
یکی از بهترین سال‌های زندگی‌ام بود؛ وقتی با اتوبوس در خیابان‌های بارسلون جشن گرفتیم، لحظه‌ای فراموش‌نشدنی بود. امیدوارم امسال هم به جام‌های مهم برسیم. قول می‌دهم تمام توان‌مان را بگذاریم.

هدف اصلی بارسا روشن است: قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا. فلیک با اشاره به تجربه‌اش در بایرن مونیخ تأکید کرد:
«خاص‌ترین روز زندگی من روزی بود که لیگ قهرمانان را بردیم. همه در بارسلونا همین را می‌خواهند و ما برای آن خواهیم جنگید. آسان نخواهد بود، اما قول می‌دهم بجنگیم.» این جمله با تشویق پرشور هواداران همراه شد.

فلیک که فصل گذشته بارسا را پس از شش سال دوباره به نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان رسانده بود، حالا می‌خواهد تیمش برای همه جام‌ها بجنگد و روحیه جنگندگی را دوباره به رگ‌های کاتالان‌ها تزریق کند.

