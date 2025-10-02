استقلال به ساپینتو فرصت دوباره داد

به گزارش ایلنا، جلسه فوق‌العاده مدیران استقلال امروز بدون حضور ریکاردو ساپینتو برگزار شد تا درباره آینده نیمکت این تیم تصمیم‌گیری شود. پس از بررسی شرایط و مشورت‌های انجام‌شده، در نهایت مدیریت باشگاه به این جمع‌بندی رسید که فعلاً همکاری با مربی پرتغالی ادامه داشته باشد و او در بازی حساس برابر چادرملو اردکان همچنان روی نیمکت بنشیند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که شکست مقابل المحرق بحرین، فضای باشگاه را ملتهب کرده و فشار هواداران بر مدیران به اوج رسیده بود.

استقلال در حالی به ساپینتو فرصت دوباره داده که نتایج این تیم در فصل جدید به‌شدت ناامیدکننده بوده است. آبی‌ها تنها در هفته اول برابر تراکتور به پیروزی رسیدند و بعد از آن با شکست مقابل استقلال خوزستان، تساوی برابر ذوب‌آهن و شمس‌آذر و باخت‌های سنگین برابر الوصل و المحرق، روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتند. همین روند سبب شد هواداران در ورزشگاه علیه سرمربی شعار بدهند و حتی نام فرهاد مجیدی دوباره روی سکوها شنیده شود.

با این حال، باشگاه ترجیح داده فعلاً تغییرات فوری ایجاد نکند و به ساپینتو یک فرصت دیگر بدهد. دیدار با چادرملو به نوعی آزمون بزرگ برای مربی پرتغالی خواهد بود؛ دیداری که می‌تواند ادامه همکاری او را تضمین کند یا نقطه پایان حضورش در استقلال باشد. در این میان، محرومیت استقلال از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی هم کار را برای بهبود شرایط دشوارتر کرده و باعث شده فشارها روی ساپینتو و تیمش دوچندان شود.

