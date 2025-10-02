به گزارش ایلنا، پیروز قربانی شامگاه پنج‌شنبه، ۱۰ مهر در نشست خبری پس از دیدار این تیم مقابل استقلال خوزستان در شیراز گفت: من از استقلال خوزستان عذرخواهی می‌کنم که آن‌ها را دست کم گرفتم زیرا ما سه امتیاز این بازی را از آن خود می دانستیم اما عملکرد خوبی در این بازی نداشتیم.

وی افزود: این نتیجه باید هر چه زودتر اتفاق می‌افتاد زیرا ما ظرفیت تعریف و تمجید نداشتیم و نتایج بازی‌های قبلی ما را مغرور کرده بود اما عملکرد آن‌ها بسیار خوب بود و تا دقیقه ۲۹ سه موقعیت تک به تک داشتند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز تصریح کرد: به‌نظرم حریف مستحق پیروزی بود.

