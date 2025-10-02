خبرگزاری کار ایران
رم 0 - 1 لیل: شکست خانگی گرگ‌ها

کد خبر : 1694860
تیم فوتبال رُم دومین بازی خود در لیگ اروپا ۲۶-۲۰۲۵ را با شکست به پایان رساند.

به گزارش ایلنا، در دومین هفته از رقابت‌های لیگ اروپا 26-2025 و از ساعت 20:15 امشب (پنجشنبه) تیم فوتبال رُم در دیداری خانگی میزبان لیل فرانسه در ورزشگاه المپیکو بود و این بازی را با نتیجه یک بر صفر به حریف خود واگذار کرد.

رم در دقیقه 6 بازی با دریافت گل از حریف عقب افتاد و تا پایان بازی نیز تلاش زیادی برای جبران نتیجه کرد اما شب، شب جالوروسی نبود و با وجود اعلام دو پنالتی به سود این تیم؛ آرتم دووبیک در دقیقه 82 و ماتیاس سوله در دقیقه 85 هر دو نفر پنالتی‌های خود را هدر دادند تا میزبان، کار را با شکست به پایان برساند.

در  دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

بولونیا یک - فرایبورگ یک

پاناتینایکوس یک -  ایگلز 2

ویکتوریاپلژن 3 - مالمو صفر

سلتیک صفر - براگا 2

استوابخارست صفر - یانگ بویز 2

لودوگورتس صفر - بتیس 2

فنرباغچه 2 - نیس یک

بران یک - اوترخت صفر

در ادامه رقابت‌های هفته دوم لیگ اروپا و از ساعت 22:30 هشت بازی باقی‌مانده نیز برگزار خواهند شد.

