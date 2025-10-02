به گزارش ایلنا، یک روز پس از شکست خانگی استقلال برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲، آبی‌ها امروز در کمپ مرحوم ناصر حجازی تمرینات ریکاوری خود را پشت سر گذاشتند. فضای حاکم بر این جلسه کاملاً متفاوت با روزهای عادی بود؛ جایی که بازیکنان بدون لبخند و با جدیتی محسوس در زمین حاضر شدند. این در حالی است که پس از شکست مقابل نماینده بحرین، شایعاتی مبنی بر احتمال برکناری ریکاردو ساپینتو مطرح شد، اما مربی پرتغالی طبق روال همیشگی بر تمرین نظارت داشت.

پیش از آغاز تمرین، ساپینتو بازیکنانش را در میانه زمین گرد آورد و با آن‌ها صحبت کرد. او با اشاره به اشتباهات بازی گذشته تلاش کرد تیم را از نظر روحی به شرایط بهتری برگرداند و تأکید داشت که فرصت برای جبران هنوز باقی است. بازیکنان پس از صحبت‌های سرمربی زیر نظر مربی بدنساز بدن‌های خود را گرم کردند تا وارد بخش اصلی تمرین شوند.

تمرین امروز بیشتر حالت ریکاوری داشت و شامل حرکات کششی و سبک بود تا فشار دیدار مقابل المحرق کاهش پیدا کند. در کنار فضای جدی، تمرکز بالایی در میان بازیکنان دیده می‌شد، چرا که آن‌ها به خوبی می‌دانند نتایج ضعیف اخیر صبر هواداران را لبریز کرده و تیم نیازمند تغییر مسیر فوری است. کادر فنی نیز تلاش داشت تا با مدیریت فشار روحی، بازیکنان را برای بازی‌های آینده آماده نگه دارد.

یکی از نکات مهم تمرین امروز حضور عارف غلامی در جمع سایر بازیکنان بود. این مدافع که پس از رفع مصدومیت همچنان به شرایط مسابقه نرسیده بود، توانست امروز پا به پای هم‌تیمی‌هایش تمرین کند. بازگشت غلامی به تمرینات گروهی می‌تواند روزنه امیدی برای استقلال باشد، به‌ویژه در شرایطی که ضعف‌های خط دفاعی به شدت احساس می‌شود. حالا همه چشم‌ها به روزهای آینده دوخته شده تا مشخص شود غلامی چه زمانی آماده حضور در ترکیب اصلی خواهد شد.

