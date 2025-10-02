شروع هیجان انگیز استقلال در لیگ برتر بسکتبال

به گزارش ایلناف بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران امروز (پنجشنبه ۱۰ مهر) با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد و آغاز پرهیجانی را رقم زد.

در گرگان، مدافع عنوان قهرمانی مقابل نفت زاگرس جنوبی به برتری رسید. پیتر گریگوریان با ۲۲ امتیاز و کارایی ۲۴ بهترین بازیکن میدان بود.

در آبادان، تیم نفت با درخشش مایکل فریزر (۳۱ امتیاز و کارایی ۳۵) پایش پارت را شکست داد. طبیعت اسلامشهر نیز در جدال حساس برابر گلنور اصفهان پیروز شد و آنتوان اسکات با ۳۱ امتیاز ستاره میدان بود.

در یکی از مهم‌ترین مسابقات هفته، استقلال تهران که برای نخستین بار در لیگ برتر حضور دارد، موفق شد کاله مازندران را از پیش رو بردارد. شاگردان مهران شاهین‌طبع با هدایت محمدمهدی حیدری (۲۲ امتیاز و کارایی ۲۴) درخشیدند.

در دیگر بازی‌ها، رعد پدافند اصفهان برابر پترو نوین ماهشهر به پیروزی رسید و مهدی آقاجانی با آمار چشمگیر نزدیک به تریپل-دابل بهترین بازیکن بود. همچنین پاس کردستان مقابل مهگل البرز برنده شد و رضا ملک‌دوست با ۲۹ امتیاز، ۱۰ پاس‌گل و کارایی ۳۴ درخشید.

نتایج هفته نخست:

رعد پدافند ۷۲ - پترو نوین ماهشهر ۶۲

طبیعت اسلامشهر ۷۳ - گلنور اصفهان ۶۶

مهگل البرز ۷۹ - پاس کردستان ۸۸

نفت آبادان ۹۷ - پایش پارت شاهرود ۷۳

شهرداری گرگان ۹۳ - نفت زاگرس جنوبی ۸۸

کاله مازندران ۶۴ - استقلال تهران ۷۴

