اولین تمرین استقلال بعد از شکست مقابل المحرق
آبیپوشان پس از باخت تلخ برابر المحرق، در کمپ ناصر حجازی تمرین کردند.
به گزارش ایلنا، یک روز پس از شکست استقلال برابر المحرق بحرین در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲، شاگردان ساپینتو نخستین جلسه تمرینی خود را در کمپ ناصر حجازی برگزار کردند. فضای تمرین به شدت تحت تأثیر نتیجه شب گذشته بود و بازیکنان بدون شوخی و خندههای همیشگی، با چهرههایی جدی کار خود را آغاز کردند.
در شرایطی که شایعاتی درباره برکناری ساپینتو مطرح شده بود، او پیش از آغاز تمرین بازیکنان را گرد هم آورد و با آنها صحبت کرد. سرمربی پرتغالی استقلال ضمن مرور اشتباهات دیدار گذشته، از شاگردانش خواست تمرکز خود را حفظ کنند و با تلاش بیشتر، ناکامی اخیر را جبران کنند.
پس از این صحبتها، بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز به گرمکردن و تمرینات ریکاوری پرداختند تا فشار دیدار سخت مقابل نماینده بحرین را پشت سر بگذارند.
نکته ویژه تمرین امروز، حضور دوباره عارف غلامی بود. مدافعی که هفتههای اخیر به دلیل ناآمادگی بدنی از لیست استقلال دور مانده بود، در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد. بازگشت او میتواند خبری امیدوارکننده برای استقلال باشد، بهویژه در روزهایی که خط دفاعی تیم به شدت متزلزل نشان داده است.