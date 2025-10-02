خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین تمرین استقلال بعد از شکست مقابل المحرق

اولین تمرین استقلال بعد از شکست مقابل المحرق
کد خبر : 1694847
لینک کوتاه کپی شد.

آبی‌پوشان پس از باخت تلخ برابر المحرق، در کمپ ناصر حجازی تمرین کردند.

به گزارش ایلنا، یک روز پس از شکست استقلال برابر المحرق بحرین در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲، شاگردان ساپینتو نخستین جلسه تمرینی خود را در کمپ ناصر حجازی برگزار کردند. فضای تمرین به شدت تحت تأثیر نتیجه شب گذشته بود و بازیکنان بدون شوخی و خنده‌های همیشگی، با چهره‌هایی جدی کار خود را آغاز کردند.

در شرایطی که شایعاتی درباره برکناری ساپینتو مطرح شده بود، او پیش از آغاز تمرین بازیکنان را گرد هم آورد و با آن‌ها صحبت کرد. سرمربی پرتغالی استقلال ضمن مرور اشتباهات دیدار گذشته، از شاگردانش خواست تمرکز خود را حفظ کنند و با تلاش بیشتر، ناکامی اخیر را جبران کنند.

پس از این صحبت‌ها، بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز به گرم‌کردن و تمرینات ریکاوری پرداختند تا فشار دیدار سخت مقابل نماینده بحرین را پشت سر بگذارند.

نکته ویژه تمرین امروز، حضور دوباره عارف غلامی بود. مدافعی که هفته‌های اخیر به دلیل ناآمادگی بدنی از لیست استقلال دور مانده بود، در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد. بازگشت او می‌تواند خبری امیدوارکننده برای استقلال باشد، به‌ویژه در روزهایی که خط دفاعی تیم به شدت متزلزل نشان داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی