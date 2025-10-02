خبرگزاری کار ایران
جدال غول‌های فوتسال؛ ایران و روسیه دوباره روبه‌روی هم

جدال غول‌های فوتسال؛ ایران و روسیه دوباره روبه‌روی هم
تیم ملی فوتسال ایران با هدایت شمسایی و تنها یک جلسه تمرین، ۲۲ مهر راهی روسیه می‌شود تا در دو دیدار دوستانه اما حساس، برابر یکی از قدرتمندترین تیم‌های جهان صف‌آرایی کند.

به گزارش ایلنا،  بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی فوتسال ایران ۲۲ مهرماه برای انجام دو دیدار دوستانه مقابل روسیه راهی این کشور خواهد شد. این مسابقات در فیفادی اکتبر برگزار می‌شود و ملی‌پوشان با شرایط خاص و تنها یک جلسه تمرین ایران را ترک می‌کنند.

رویارویی ایران و روسیه همیشه جذابیت بالایی داشته است. این دو قدرت بزرگ فوتسال جهان تاکنون ۲۵ بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که حاصل آن ۸ پیروزی برای ایران، ۸ برد برای روسیه و ۹ تساوی بوده است. آخرین تقابل دو تیم در تورنمنت تایلند برگزار شد که با برتری ۲ بر ۱ روسیه پایان یافت.

برنامه مسابقات:

  • ۲۴ مهر؛ دیدار اول، روسیه _ ایران، ساعت ۱۹:۳۰

  • ۲۶ مهر؛ دیدار دوم، روسیه _ ایران، ساعت ۱۷:۳۰

وحید شمسایی پس از پایان هفته یازدهم لیگ برتر لیست نهایی بازیکنان دعوت‌شده را برای این دو مسابقه اعلام خواهد کرد.

