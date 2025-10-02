به گزارش ایلنا، در دیدار اخیر مس سونگون مقابل گیتی‌پسند، مهدی مهدی‌خانی ـ ستاره جوانی که با درخشش خود به تیم ملی بزرگسالان دعوت شده بود ـ در همان دقایق ابتدایی پس از برخورد با علی خلیل‌وند آسیب دید. هرچند توانست به بازی ادامه دهد، اما پس از پایان مسابقه تورم شدید در پای او نمایان شد و بررسی‌های پزشکی ترک استخوان انگشت را تایید کرد.

به این ترتیب، این بازیکن آینده‌دار نه‌تنها دیدار حساس تیمش برابر فولاد هرمزگان را از دست می‌دهد، بلکه دو بازی دوستانه تیم ملی مقابل روسیه را هم همراهی نخواهد کرد.

مدت دوری او از میادین سه هفته اعلام شده و انتظار می‌رود پس از تعطیلات فیفادی در هفته سیزدهم مقابل شهرداری ساوه دوباره به میدان بازگردد.

با مصدومیت مهدی مهدی‌خانی و غیبت انضباطی بهروز عظیمی، مس سونگون در دیدار پیش‌رو مقابل فولاد هرمزگان بدون دو مهره کلیدی وارد میدان می‌شود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند به سخت‌ترین چالش فصل این تیم تبدیل شود.

