خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شوک بزرگ به مس سونگون؛

مصدومیت مهدی مهدی‌خانی و غیبت دو ستاره کلیدی

مصدومیت مهدی مهدی‌خانی و غیبت دو ستاره کلیدی
کد خبر : 1694836
لینک کوتاه کپی شد.

پدیده این فصل لیگ برتر با ترک استخوان از میادین دور شد.

به گزارش ایلنا،  در دیدار اخیر مس سونگون مقابل گیتی‌پسند،  مهدی مهدی‌خانی ـ ستاره جوانی که با درخشش خود به تیم ملی بزرگسالان دعوت شده بود ـ در همان دقایق ابتدایی پس از برخورد با علی خلیل‌وند آسیب دید. هرچند توانست به بازی ادامه دهد، اما پس از پایان مسابقه تورم شدید در پای او نمایان شد و بررسی‌های پزشکی ترک استخوان انگشت را تایید کرد.

به این ترتیب، این بازیکن آینده‌دار نه‌تنها دیدار حساس تیمش برابر فولاد هرمزگان را از دست می‌دهد، بلکه دو بازی دوستانه تیم ملی مقابل روسیه را هم همراهی نخواهد کرد.

مدت دوری او از میادین سه هفته اعلام شده و انتظار می‌رود پس از تعطیلات فیفادی در هفته سیزدهم مقابل شهرداری ساوه دوباره به میدان بازگردد.

با مصدومیت  مهدی مهدی‌خانی و غیبت انضباطی بهروز عظیمی، مس سونگون در دیدار پیش‌رو مقابل فولاد هرمزگان بدون دو مهره کلیدی وارد میدان می‌شود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند به سخت‌ترین چالش فصل این تیم تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی