پیکانیها به رفسنجان رفتند؛
ملاقات شاگردان دقیقی با بیرانوند در فرودگاه
اعضای تیم فوتبال پیکان امروز تهران را به مقصد کرمان ترک کردند تا در چارچوب رقابتهای لیگ برتر به مصاف مس رفسنجان بروند.
به گزارش ایلنا، اعضای تیم فوتبال پیکان در مسیر سفر به کرمان برای دیدار با مس رفسنجان، در فرودگاه مهرآباد با علیرضا بیرانوند و این اتفاق حاشیه جالبی را رقم زد.
در حاشیه این سفر، بازیکنان و کادر فنی پیکان در فرودگاه مهرآباد با علیرضا بیرانوند، دروازهبان ملیپوش تراکتور، مواجه شدند. بیرانوند که راهی تبریز بود تا در بازی مقابل فولاد تیمش را همراهی کند، برخورد گرمی با پیکانیها داشت.
او دقایقی با سعید دقیقی، سرمربی پیکان، خوش و بش کرد و با برخی از بازیکنان نیز دیدار داشت. یکی از صحنههای جالب این ملاقات، برخورد صمیمانه بیرانوند با احمد گوهری بود؛ دو دروازهبان در گفتوگویی کوتاه درباره تجربه حضور در تیم ملی نیز صحبت کردند.
این اتفاق فضای متفاوتی را در سفر پیکانیها رقم زد و به یکی از حواشی جالب پیش از دیدار این تیم با مس رفسنجان تبدیل شد.