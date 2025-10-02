هفته ششم لیگ برتر
استقلال خوزستان نخستین شکست فجرسپاسی را رقم زد
استقلال خوزستان اولین برنده هفته ششم لیگ برتر لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، در اولین مسابقه از هفته ششم لیگ برتر فوتبال تیمهای فجر سپاسی و استقلال خوزستان در ورزشگاه خالی از تماشاگر پارس شیراز به مصاف هم رفتند که شاگردان خلیفه اصل ٢ بر یک به برتری رسیدند.
محمود مطلقزاده (١+45) برای میزبان و محمدرضا مهدیزاده (4٨) و محمدحسین زواری (٨٩) برای استقلال خوزستان گلزنی کردند.
امروز قرار بود ملوان و خیبر هم با یکدیگر دیدار کنند که این بازی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی زمین انزلی لغو و به فردا موکول شد.