خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته ششم لیگ برتر

استقلال خوزستان نخستین شکست فجرسپاسی را رقم زد

استقلال خوزستان نخستین شکست فجرسپاسی را رقم زد
کد خبر : 1694828
لینک کوتاه کپی شد.

استقلال خوزستان اولین برنده هفته ششم لیگ برتر لقب گرفت.

به گزارش ایلنا، در اولین مسابقه از هفته ششم لیگ برتر فوتبال تیم‌های فجر سپاسی و استقلال خوزستان در ورزشگاه خالی از تماشاگر پارس شیراز به مصاف هم رفتند که شاگردان خلیفه اصل ٢ بر یک به برتری رسیدند. 

محمود مطلق‌زاده (١+45) برای میزبان و محمدرضا مهدی‌زاده (4٨) و محمدحسین زواری (٨٩) برای استقلال خوزستان گلزنی کردند.

امروز قرار بود ملوان و خیبر هم با یکدیگر دیدار کنند که این بازی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی زمین انزلی لغو و به فردا موکول شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی