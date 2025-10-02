استقلال خوزستان نخستین شکست فجرسپاسی را رقم زد

به گزارش ایلنا، در اولین مسابقه از هفته ششم لیگ برتر فوتبال تیم‌های فجر سپاسی و استقلال خوزستان در ورزشگاه خالی از تماشاگر پارس شیراز به مصاف هم رفتند که شاگردان خلیفه اصل ٢ بر یک به برتری رسیدند.

محمود مطلق‌زاده (١+45) برای میزبان و محمدرضا مهدی‌زاده (4٨) و محمدحسین زواری (٨٩) برای استقلال خوزستان گلزنی کردند.

امروز قرار بود ملوان و خیبر هم با یکدیگر دیدار کنند که این بازی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی زمین انزلی لغو و به فردا موکول شد.

