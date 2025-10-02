به گزارش ایلنا، مستر المپیا 2025 یکی از مهم‌ترین مسابقات بدنسازی جهان است و رقابت تنگاتنگی میان قهرمانان این رشته پیش‌بینی می‌شود. شرکت‌کنندگان برجسته شامل سامسون داودا، کریس بامستد، هادی چوپان و درک لانسفورد هستند.

نقطه جذاب این دوره، تغییر دسته کریس بامستد از کلاسیک فیزیک به اوپن است؛ حرکتی که چالش‌های جدیدی برای او ایجاد می‌کند و رقابت با بازیکنان حجیم‌تر و با تجربه‌تر را رقم خواهد زد. انتظار می‌رود رقابت بامستد و داودا، یکی از جذاب‌ترین بخش‌های مسابقه باشد.

هادی چوپان، معروف به گرگ ایرانی، که در سال‌های اخیر مدال‌های متعددی از جمله طلای ۲۰۲۲ و نقره‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کسب کرده، بار دیگر از انگیزه بالای خود برای قهرمانی سخن گفته است و قصد دارد در مستر المپیا 2025 نیز به صدر بازگردد.

این دوره قرار است بین 4 تا 7 دسامبر 2025 (14 تا 17 آذر 1404) در اورلاندو، فلوریدا برگزار شود و شامل بخش‌های اوپن، کلاسیک فیزیک، بیکینی، فیتنس و فیزیک مردان خواهد بود. دوره‌های مقدماتی و فینال در این چند روز برگزار شده و برندگان جوایز نقدی قابل توجهی دریافت خواهند کرد.

مستر المپیا 2025 نوید یک رقابت پرهیجان، پرچالش و با جوایز بالا را می‌دهد و چشم هواداران به نبرد قهرمانان بزرگ دوخته شده است.

