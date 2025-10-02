خبرگزاری کار ایران
مستر المپیا 2025 داغ‌تر از همیشه

مستر المپیا 2025 در اورلاندو، صحنه نبرد قهرمانان بدنسازی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، مستر المپیا 2025 یکی از مهم‌ترین مسابقات بدنسازی جهان است و رقابت تنگاتنگی میان قهرمانان این رشته پیش‌بینی می‌شود. شرکت‌کنندگان برجسته شامل سامسون داودا، کریس بامستد، هادی چوپان و درک لانسفورد هستند.

نقطه جذاب این دوره، تغییر دسته کریس بامستد از کلاسیک فیزیک به اوپن است؛ حرکتی که چالش‌های جدیدی برای او ایجاد می‌کند و رقابت با بازیکنان حجیم‌تر و با تجربه‌تر را رقم خواهد زد. انتظار می‌رود رقابت بامستد و داودا، یکی از جذاب‌ترین بخش‌های مسابقه باشد.

هادی چوپان، معروف به گرگ ایرانی، که در سال‌های اخیر مدال‌های متعددی از جمله طلای ۲۰۲۲ و نقره‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کسب کرده، بار دیگر از انگیزه بالای خود برای قهرمانی سخن گفته است و قصد دارد در مستر المپیا 2025 نیز به صدر بازگردد.

این دوره قرار است بین 4 تا 7 دسامبر 2025 (14 تا 17 آذر 1404) در اورلاندو، فلوریدا برگزار شود و شامل بخش‌های اوپن، کلاسیک فیزیک، بیکینی، فیتنس و فیزیک مردان خواهد بود. دوره‌های مقدماتی و فینال در این چند روز برگزار شده و برندگان جوایز نقدی قابل توجهی دریافت خواهند کرد.

مستر المپیا 2025 نوید یک رقابت پرهیجان، پرچالش و با جوایز بالا را می‌دهد و چشم هواداران به نبرد قهرمانان بزرگ دوخته شده است.

