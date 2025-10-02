به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر، در آستانه دیدار حساس برابر پرسپولیس توضیحاتی درباره وضعیت تیمش ارائه داد. او که به دلیل تأخیر پرواز و غیبت در نشست خبری نتوانست رو در رو با خبرنگاران گفت‌وگو کند، با انتشار پیامی ویدیویی به پرسش‌ها پاسخ داد.

تارتار در ابتدا با اشاره به اهمیت این دیدار اظهار داشت:«بازی بسیار حساسی برای هر دو تیم است؛ به‌ویژه با توجه به شرایط جدول و امتیازاتی که در خطر است. این مسابقه عملاً شش امتیازی است و تیمی که برنده شود می‌تواند فاصله خود را با رقیب مستقیمش بیشتر کند.»

او درباره شرایط پرسپولیس ادامه داد:«پرسپولیس همیشه تیم بزرگی بوده و در یک دهه گذشته جزو بهترین‌های فوتبال ایران محسوب می‌شود. درست است که الان در وضعیت خوبی قرار ندارد، اما نام پرسپولیس به‌تنهایی نشان‌دهنده قدرت این تیم است. در عین حال ما در شرایط مطلوبی هستیم و بازیکنانم با انگیزه بالایی وارد مسابقه می‌شوند. در پنج هفته گذشته عملکرد قابل قبولی داشتیم و اعتقاد دارم توانایی غلبه بر پرسپولیس را داریم.»

سرمربی گل‌گهر در بخش دیگری از صحبت‌هایش به غیبت چند بازیکن کلیدی اشاره کرد و گفت:«امیر جعفری در این دیدار در دسترس نخواهد بود و سیاوش یزدانی هم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیست. این موضوع کار ما را سخت‌تر می‌کند، اما سایر بازیکنان آماده هستند.»

تارتار سپس به بحث داوری پرداخت و تصریح کرد:«گروه داوری این مسابقه باتجربه است؛ کوپال ناظمی قضاوت را برعهده دارد و موعود بنیادی‌فر هم در اتاق VAR حضور خواهد داشت. من اخیراً صحبت‌های بنیادی‌فر درباره دستمزد داوران را شنیدم و واقعاً باورم نمی‌شد درآمدشان این‌قدر پایین باشد. در فوتبالی که میلیاردها تومان جابه‌جا می‌شود، انصاف نیست داوران چنین مبالغ اندکی دریافت کنند. خواهش من از آقای تاج و ممبینی این است که حقوقی متناسب برای داوران در نظر گرفته شود تا آنها هم با آرامش کار کنند. یک داور شاید در طول فصل حدود ۲۰ بازی قضاوت کند و دریافت ۱۰ میلیون برای هر بازی، که در مجموع سالی حدود ۲۰۰ میلیون می‌شود، واقعاً عادلانه نیست.»

سرمربی گل‌گهر در پایان گفت:«امیدوارم فردا بهترین بازیکنان زمین، داوران باشند. در هفته‌های گذشته از اشتباهات داوری لطمه خوردیم و دیگر توان تحمل چنین مسائلی را نداریم. انتظارمان این است که قضاوت منصفانه و عادلانه باشد تا حق هیچ تیمی ضایع نشود.»

