باران، تمرین خیبر را به زمین سرپوشیده کشاند

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و خیبر خرم‌آباد از هفته ششم لیگ برتر به دلیل بارندگی شدید و آب‌گرفتگی ورزشگاه سیروس قایقران لغو شد، اما شاگردان سید مهدی رحمتی از برنامه تمرینی خود عقب نماندند و در انزلی یک جلسه تمرینی برگزار کردند.

تیم خیبر نیز با توجه به ادامه بارش باران، تمرین خود را در زمین چمن مصنوعی سرپوشیده انزلی دنبال کرد تا آماده رویارویی با ملوان شود.

دیدار این دو تیم فردا (جمعه) ساعت ۱۶:۴۵ برگزار می‌شود و خیبر خرم‌آباد که تاکنون ۷ امتیاز کسب کرده، امیدوار است با نمایشی قدرتمند از زمین خارج شود.

