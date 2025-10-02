خبرگزاری کار ایران
باران، تمرین خیبر را به زمین سرپوشیده کشاند

باران، تمرین خیبر را به زمین سرپوشیده کشاند
لغو دیدار ملوان و خیبر به دلیل بارندگی، شاگردان رحمتی را به تمرین اضطراری در انزلی واداشت.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و خیبر خرم‌آباد از هفته ششم لیگ برتر به دلیل بارندگی شدید و آب‌گرفتگی ورزشگاه سیروس قایقران لغو شد، اما شاگردان سید مهدی رحمتی از برنامه تمرینی خود عقب نماندند و در انزلی یک جلسه تمرینی برگزار کردند.

تیم خیبر نیز با توجه به ادامه بارش باران، تمرین خود را در زمین چمن مصنوعی سرپوشیده انزلی دنبال کرد تا آماده رویارویی با ملوان شود.

دیدار این دو تیم فردا (جمعه) ساعت ۱۶:۴۵ برگزار می‌شود و خیبر خرم‌آباد که تاکنون ۷ امتیاز کسب کرده، امیدوار است با نمایشی قدرتمند از زمین خارج شود.

