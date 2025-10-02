رضایی: مقابل آلومینیوم روز سختی خواهیم داشت

به گزارش ایلنا، وحید رضایی، دهم مهر در نشست خبری پیش از دیدار با آلومینیوم در هفته ششم لیگ برتر افزود: فردا(جمعه ۱۱ مهر) شاهد تقابل دو تیم جوان لیگ برتر خواهیم بود، تیم آلومینیوم با میانگین سنی ۲۳ و شمس آذر با ۲۴ سال سن، جوان‌ترین تیم‌های لیگ هستند و فکر می‌کنم بازی جذابی خواهد بود.

وی ادامه داد: از تیم آلومینیوم شناخت خوبی داریم، جوان‌های با استعدادی دارند و مجتبی حسینی از مربیان با فلسفه و با اخلاق فوتبال ایران است و احتیاج به تعریف و تمجید من ندارد. می‌دانیم کار سختی داریم، اما ما هم شمس آذر هستیم و کیفیت خوبی از خودمان در لیگ امسال نشان داده‌ایم، در برابر استقلال هم هفته پیش توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم. متاسفانه پنالتی ما را نگرفتند و حق ما را خوردند.

رضایی گفت: آنالیز خوبی از تیم آلومینیوم داریم و با برنامه به اراک آمده‌ایم. فردا روز سختی داریم، البته با بازیکنان جوان و با کیفیت خودمان به دنبال سه امتیاز هستیم و امیدواریم دست پر به قزوین برگردیم.

وی در خصوص تساوی‌های تیمش در لیگ امسال افزود: ما در هر بازی برای برد به میدان می‌رویم، ولی در یک سری بازی‌ها شرایطی پیش آمد که بازی را مساوی کنیم، جوانان خوبی داریم و کیفیت خوبی دارند که حتی می‌توانند در آینده به تیم ملی هم کمک کنند.

وی در خصوص داوری مسابقات لیگ امسال گفت: Var آمده است که به فوتبال کمک کند تا کیفیت فوتبال ما بهتر شود، هفته پیش پنالتی صد درصد ما گرفته نشد و در بازی اول با استقلال خوزستان هم گل آفساید خوردیم و انتظار داریم داور در بازی فردا تحت تاثیر جو استادیوم قرار نگیرد.