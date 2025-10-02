حسینی: هواداران به کمک آلومینیوم بیایند/ خیلی باید حواسمان جمع باشد
سرمربی آلومینوم اراک میگوید شاگردانش برای پیروزی در بازی این هفته، نباید هیچ اشتباهی داشته باشند.
به گزارش ایلنا، عصر فردا در چارچوب هفته ششم لیگ برتر تیم آلومینیوم اراک - بعد از دو برد متوالی - میزبان شمس آذر قزوین است. البته شمس آذر هم تیمی است که تا پیش از این، نه برده و نه باخته و باید دید این روند را ادامه خواهد داد یا نه.
مجتبی حسینی در نشست خبری قبل از این مسابقه گفت: «هفته ششم لیگ است و فکر کنم در پنج هفته قبلی، همه تیمها توانستهاند ترکیب خودشان را به دست بیاورند و همه تیمها نسبت به یکدیگر شناخت خوبی دارند. با توجه به این قضیه مطمئن هستم که بازی بسیار سختی داریم.»
او درباره شرایط آلومینیوم گفت: «تیم مقابل ما تیمی است که سازماندهی خوبی دارد، مربی کاربلدی دارد که توانسته تیم خوبی جمع کند. بچههای ما خیلی باید حواس جمع باشند و بدانند که فوتبال ورزشی است که اگر کوچکترین غفلتی کنی به شدت تنبیه میشوی. مقابل این تیم خیلی باید مراقب باشیم که مرتکب اشتباه نشویم و بتوانیم از این بازی خیلی سخت دست پر خارج شویم.»
سرمربی ایرالکو در پایان گفت: «حضور هواداران خیلی به ما کمک میکند و میتواند انرژی مضاعف به تیم بدهد. از همه طرفداران خونگرم آلومینیوم تقاضا دارم که فردا به کمک تیم بیایند و با حضور و تشویقشان به تیم جوان ما انرژی مثبت بدهند.»