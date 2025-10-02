حسینی: هواداران به کمک آلومینیوم بیایند/ خیلی باید حواسمان جمع باشد

به گزارش ایلنا، عصر فردا در چارچوب هفته ششم لیگ برتر تیم آلومینیوم اراک - بعد از دو برد متوالی - میزبان شمس آذر قزوین است. البته شمس آذر هم‌ تیمی است که تا پیش از این، نه برده و نه باخته و باید دید این روند را ادامه خواهد داد یا نه.

مجتبی حسینی در نشست خبری قبل از این مسابقه گفت: «هفته ششم لیگ است و فکر کنم در پنج هفته قبلی، همه تیم‌ها توانسته‌اند ترکیب خودشان را به دست بیاورند و همه تیم‌ها نسبت به یکدیگر شناخت خوبی دارند. با توجه به این قضیه مطمئن هستم که بازی بسیار سختی داریم.»

او درباره شرایط آلومینیوم گفت: «تیم مقابل ما تیمی است که سازماندهی خوبی دارد، مربی کاربلدی دارد که توانسته تیم خوبی جمع کند. بچه‌های ما خیلی باید حواس جمع باشند و بدانند که فوتبال ورزشی است که اگر کوچکترین غفلتی کنی به شدت تنبیه می‌شوی. مقابل این تیم خیلی باید مراقب باشیم که مرتکب اشتباه نشویم و بتوانیم از این بازی خیلی سخت دست پر خارج شویم.»

سرمربی ایرالکو در پایان گفت: «حضور هواداران خیلی به ما کمک می‌کند و می‌تواند انرژی مضاعف به تیم بدهد. از همه طرفداران خونگرم آلومینیوم تقاضا دارم که فردا به کمک تیم بیایند و با حضور و تشویقشان به تیم جوان ما انرژی مثبت بدهند.»

