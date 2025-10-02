خبرگزاری کار ایران
اعتراض استقلال به محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالاتی

باشگاه استقلال طی بیانیه‌ای به رای صادره از فیفا برای محرومیت در دو پنجره نقل و انتقالاتی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، در ادامه مشکلات حقوقی باقی‌مانده از مدیریت‌های گذشته، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) حکمی علیه استقلال صادر کرده که این باشگاه را از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم می‌کند. باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از این اتفاق، اعلام کرد از طریق دادگاه عالی ورزش (CAS) پیگیر لغو این حکم خواهد بود.

این حکم به دلیل فسخ یک‌طرفه و غیرقانونی قرارداد «منتظر محمد» بازیکن عراقی در دوران گذشته صادر شده است؛ اقدامی که در دوره مدیریتی پیشین رخ داد و اکنون تبعات آن گریبان باشگاه را گرفته است. صدور چنین رأیی در حالی صورت گرفته که هواداران استقلال همچنان از شکست تلخ شب گذشته ناراحت بودند و این محرومیت، نگرانی آن‌ها را دوچندان کرده است.

باشگاه استقلال در بیانیه رسمی خود آورده است: «فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) حکمی مبنی بر محرومیت باشگاه استقلال از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی صادر کرده است. این حکم در پی فسخ یک‌طرفه و غیرقانونی قرارداد «منتظر محمد» بازیکن عراقی و در دوران حفاظت‌شده بازیکن صادر شده است؛ اتفاقی که در دوره‌های گذشته و زیر نظر مدیرانی رخ داده که اتفاقاً خود مدعی برخورداری از دانش و آگاهی حقوقی بودند.

صدور این حکم در شرایطی است که هواداران استقلال همچنان از نتیجه تلخ دیدار شب گذشته دلگیر بودند و این موضوع، نگرانی و ناراحتی آنان را دوچندان کرده است.

باشگاه استقلال ضمن ابراز تأسف از تبعات ناشی از تصمیمات گذشته، تأکید می‌کند که از طریق معاونت حقوقی خود و با ارائه اعتراض به دادگاه عالی ورزش (CAS)، تمامی اقدامات قانونی لازم را برای لغو و تجدیدنظر در این حکم پیگیری خواهد کرد.»

