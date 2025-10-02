آینده ساپینتو در دستان سیدورف و تاجرنیا

به گزارش ایلنا، امروز ساعت سه بعدازظهر، جلسه‌ای مهم در هلدینگ آبی‌ها برگزار شد که محور اصلی آن موضوعات مالی و اجرایی باشگاه بود. با این حال، پس از پایان نشست، انتظار می‌رود مدیران باشگاه درباره سرنوشت نیمکت استقلال جمع‌بندی نهایی را انجام دهند.

کلارنس سیدورف، ستاره سابق هلند و مدیر ورزشی فعلی استقلال، قرار است نقش کلیدی در تصمیم‌گیری درباره آینده ریکاردو ساپینتو ایفا کند. امور فنی باشگاه از خرید بازیکن تا انتقال برنامه‌ها به کادر فنی، پیش‌تر زیر نظر سیدورف انجام شده و حالا مدیریت منتظر گزارش نهایی او و مشورت با ساپینتو است.

با این حال، کارت نهایی در اختیار علی تاجرنیا است. نفر اول مدیریت اجرایی باشگاه پس از بررسی گزارش‌ها و مشورت با مدیران، تصمیم قطعی درباره سرنوشت مربی پرتغالی را اعلام خواهد کرد.

ساپینتو که با هدف تکمیل ماموریت ناتمام خود (قهرمانی لیگ) به استقلال بازگشته بود، تاکنون در ۸ بازی رسمی تنها یک برد، ۳ تساوی و ۴ باخت به دست آورده است. هرچند بخشی از بدنه باشگاه همچنان از او حمایت می‌کنند، اما فشار برای تصمیم‌گیری نهایی سنگین است.

ساعات پیش‌رو برای استقلالی‌ها سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ هواداران منتظرند تا تکلیف نیمکت تیمشان مشخص شود.

انتهای پیام/