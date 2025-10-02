هفته ششم لیگ برتر
اعلام ترکیب دو تیم فجرسپاسی و استقلال خوزستان
ترکیب دو تیم فجرسپاسی و استقلال خوزستان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، در اولین بازی از هفته ششم لیگ برتر از ساعت 18:15 تیم فجر سپاسی شیراز میزبان استقلال خوزستان است.
ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:
ترکیب فجرسپاسی برابر استقلال خوزستان
علی غلامزاده، مهران موسوی، سینا شاه عباسی، علی هلیچی، امیر طاهر، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، مجتبی حقدوست، حسین شهابی، ارسلان مطهری
ترکیب استقلال خوزستان برابر فجرسپاسی
افشین، جلالیوند، صادقی، فیاض میردورقی، حمید بوحمدان، ابولفضل کوهی، قاسم لطیفی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدیزاده، حجتالله احمدی و محمد احمدی