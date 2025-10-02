غیبت تارتار در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس
صحبتهای سرمربی گلگهر قبل از دیدار تیمش با پرسپولیس امشب به صورت ویدئو منتشر میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان، به دلیل پرواز چارتر و برنامه فشرده تمرینی تیمش، نتوانست در نشست خبری پیش از بازی مقابل پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر شرکت کند.
اعضای تیم گلگهر که دقایقی پیش با پروازی چارتر از سیرجان وارد تهران شده بودند، به صورت مستقیم راهی چمن پژوهشگاه نفت شدند تا آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار حساس فردا مقابل پرسپولیس برگزار کنند. به همین دلیل، تارتار فرصت حضور در نشست خبری را از دست داد.
قرار است پس از پایان تمرین امروز گلگهر، ویدئوی صحبتهای مهدی تارتار در خصوص این دیدار و آخرین وضعیت تیمش منتشر شود.
دیدار تیمهای پرسپولیس و گلگهر عصر فردا ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.