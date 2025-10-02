همدانی خطاب به مدیرعامل سابق استقلال: ادعای حقوقدانی شما این بود؟!
ستار همدانی، پیشکسوت باشگاه استقلال، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با شرایط فعلی استقلال و اشتباهات فرشید سمیعی، مدیرعامل سابق این باشگاه صحبت کرد.
او در پاسخ به اینکه علت اصلی نتایج ضعیف استقلال چیست و آیا کمکاری کادر فنی یا بازیکنان مقصر هستند، گفت:«قبل از هر چیزی واقعاً جای تاسف دارد که با همه هزینههایی که انجام شده، متاسفانه بدون مطالعه این کار صورت گرفته و نتوانستیم متناسب با نیازهای فنی تیم یارگیری کنیم. این باعث شد که آشفتگی ایجاد شود، علیرغم اینکه هزینه زیادی انجام شده و میتوانست خروجی خوبی داشته باشد.
چند پارامتر مهم وجود دارد؛ یک اینکه هلدینگ با تمام وجود حمایت مالی کرده و دوست داشته استقلال شرایط مطلوبی پیدا کند، از این بابت باید ممنون باشیم. اما از سوی دیگر ناراحتیم که کسانی در رأس امور قرار گرفتند که هزینهها را درست تعریف نکردند و سوء مدیریت کردند. این باعث شد فرصتهای جذب بازیکن از دست برود. حتی مربیان و گزینههای دیگر از دست رفتند و مجبور شدیم تنها گزینه موجود، یعنی آقای ساپینتو، را بپذیریم. مدیران خیلی باج دادند و خروجی همین شد.
چند بازیکن با هزینههای بالا جذب شدند که در این قواره نبودند و فقط به شکل دهنپرکن آورده شدند تا بگویند وظیفه خود را انجام دادهاند. این بار روانی روی کادر فنی ساپینتو ایجاد شد، در حالی که اصلاً منطقی و حرفهای نبود.»
همدانی در پاسخ به اینکه چه تصمیمی برای وضعیت ساپینتو و استقلال در این مقطع بهترین است، گفت:«سلسله اشتباهات مدیران باعث شد تیم به این شرایط برسد، در حالیکه با بودجهای که هلدینگ خلیج فارس در نظر گرفته، میشد تصمیمات بهتری گرفت. دوستان غیرحرفهای و غیرتخصصی عمل کردند. تیم از ابتدا هارمونی نداشت و مشکلات خط دفاع و هافبک واضح بود. حتی بازیکنان مانند اندونگ نیز در برخی صحنهها اشتباه کردند، ولی این مسائل ریز فنی است که بیشتر تحت تاثیر مدیریت قرار دارد تا کادر فنی.
بچهها پرخاشگر شدهاند و آرامش تیم از بین رفته است. تصمیمات اشتباه و اتاقهای فکر خصوصی، استقلال را دچار مشکل کرده است. هلدینگ بودجه را تعریف کرده و دغدغه مالی کم است، اما انتخاب مدیران اشتباه بوده و باید اصلاح شود.»
ستار همدانی درباره آینده تیم و تغییرات مورد نیاز ادامه داد:«تا هفته دهم بازیها آسان بودند و بازیهای سخت لیگ از هفته دهم شروع میشوند. اکنون بهترین زمان برای اصلاح مدیریت و کادرفنی است. اگر کادر فنی اصلاح شود و تا نیمفصل شناخت نسبی پیدا کند، میتوان تقویت درست و منطقی انجام داد و استقلال را نجات داد. اگر تصمیمات مدیران ادامه پیدا کند، به جایی نمیرسیم.»
او در مورد خبر بسته شدن پنجرههای نقلوانتقالات به دلیل شکایت منتظر محمد و نقش فرشید سمیعی گفت:«متاسفانه دیروز بعد از همه مشکلات تیم، خبر بسته شدن دو پنجره نقل و انتقالات منتشر شد. من هفته دوم لیگ با استقلال خوزستان به این مشکل اشاره کرده بودم. این بازیکنان بدون رضایت کادر فنی تحمیل شدند و باشگاه مجبور به پرداخت شد. سوء مدیریت آقای سمیعی که ادعای حقوقدانی داشتند، باعث شد استقلال به بازیچه تبدیل شود. آیا این عملکرد دفاع از حقوق است؟ این تصمیمات یکطرفه و غیرحرفهای گرفته شد و استقلال شده بازیچه افراد کوچک و غیرمتخصص.»
ستار همدانی در پایان تاکید کرد:«استقلال با این همه هوادار نباید بازیچه تصمیمات اشتباه شود. هلدینگ درست عمل کرده، اما مدیران اشتباه انتخاب شدند. تا زمانی که اصلاحات انجام نشود، استقلال به مشکل خواهد خورد. این تیم باید مدیریت و کادر فنی درست داشته باشد تا بتواند آیندهاش را نجات دهد.»