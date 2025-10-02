قهرمان کافا مقابل تیم 135 دنیا قرار میگیرد
تیم ملی ازبکستان روز ۹ اکتبر در تاشکند به مصاف کویت میرود تا آمادهسازیهای خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ازبکستان در ادامه روند آمادهسازی خود برای حضور در جام جهانی 2026، روز 9 اکتبر به مصاف تیم ملی کویت خواهد رفت. این دیدار دوستانه در ورزشگاه المپیک تاشکند برگزار میشود و از ساعت 18:00 به وقت محلی آغاز خواهد شد. فدراسیون فوتبال ازبکستان برگزاری این بازی را بخشی مهم از برنامه آمادهسازی تیم ملی دانسته است.
تیم ملی کویت که در حال حاضر در رده 135 رنکینگ فیفا قرار دارد، هدایتش بر عهده سرمربی پرتغالی الیو سوزا است. دیدار مقابل این تیم فرصتی مناسب برای بازیکنان ازبکستان خواهد بود تا در حضور هواداران خود شرایط فنی و تاکتیکیشان را محک بزنند و آمادهتر وارد بازی مهم بعدی شوند.
تنها چند روز پس از این بازی، ازبکستان در تاریخ 13 اکتبر در مالزی مقابل تیم ملی اروگوئه، یکی از قدرتهای بزرگ فوتبال جهان، قرار خواهد گرفت. این مسابقه تدارکاتی اهمیت زیادی دارد، زیرا محک جدی برای سنجش تواناییهای بازیکنان ازبکستان پیش از حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان به شمار میرود.
همچنین این دیدار مقابل کویت احتمالاً آخرین حضور تیمور کاپادزه روی نیمکت تیم ملی ازبکستان خواهد بود، چراکه فدراسیون فوتبال ازبکستان به تازگی با فابیو کاناوارو، مدافع افسانهای ایتالیا و برنده توپ طلای 2006، به توافق رسیده است. کاناوارو قرار است هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد و مأموریت اصلیاش هدایت ازبکستان در نخستین تجربه جام جهانی تاریخ فوتبال این کشور خواهد بود.