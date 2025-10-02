هاشمیان: انتقاد کنید اما اجازه دخالت ندارید!

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش با گل‌گهر سیرجان، به سوالات خبرنگاران درباره شرایط تیم، انتقادات پیشکسوتان و برنامه‌های تاکتیکی پاسخ داد.

او درباره انتقادات پیشکسوتان گفت:«پیشکسوتان برای باشگاه زحمت کشیده‌اند و به تیم علاقمند هستند. ما پیشکسوتان بسیار خوبی داریم و در نسل‌های مختلف حضور داشته‌اند. آن‌ها با من تماس می‌گیرند و من از نظراتشان استفاده می‌کنم. ما برای هر انتقاد سازنده و مثبتی باز هستیم و سعی می‌کنیم از آن بهره ببریم. درباره نظرات دیگران هم باید بگویم هر کسی بیرون گود است می‌تواند نظر بدهد و امیدوارم مربیان دیگر با لیاقت خود فرصت پیدا کنند تا وارد چرخه مربیگری شوند و توانایی‌های خود را ثابت کنند.»

هاشمیان درباره برنامه‌های تاکتیکی تیم برای دیدار با گل‌گهر افزود: «گل‌گهر تیم بسیار خوبی است و مربی آن، مهدی تارتار، هم‌بازی قدیم من است و تجربه زیادی دارد. ما بازی حریف را آنالیز کرده‌ایم و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کرده‌ایم. پلن‌های مختلفی داریم که گاهی با تغییر بازیکن و گاهی با تغییرات داخلی تیم اجرا می‌شوند. در بازی‌های گذشته، از جمله دیدار مقابل فولاد، حداقل هفت موقعیت گل داشتیم. پرسپولیس همیشه هجومی بازی کرده و وقتی حمله می‌کنیم ممکن است دچار ضدحمله شویم. اگر فرصت‌هایمان گل می‌شد، شاید جدول الان متفاوت بود. فوتبال همین است و همه نظر می‌دهند، اما با حمایت هواداران و پیشکسوتان تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را بگیریم.»

او درباره درهای باز تمرین برای پیشکسوتان گفت: «پیشکسوتان هر زمان که مایل باشند می‌توانند بیایند و تیم مال آن‌هاست. دو روز پیش آقای ماهینی تماس گرفتند و ابراز علاقه کردند که در تمرین حاضر شوند و فکر می‌کنم امروز هم بیایند. حضور پیشکسوتان برای ما خوشحال‌کننده است و نظراتشان ارزشمند است. در تیم‌های بزرگ دنیا تمرین برای بازیکن است و بازی برای هوادار، اما پیشکسوتان هم اگر بخواهند می‌توانند حضور داشته باشند و ما با کمال میل استقبال می‌کنیم.»

هاشمیان در پایان تأکید کرد: «پیشکسوتان حق دارند نظر بدهند و ما تلاش می‌کنیم هم هواداران و هم پیشکسوتان را راضی کنیم. هر کسی هم می‌تواند نظر خود را بدهد و ما از نظرات مثبت و حتی انتقادی استفاده می‌کنیم. شاید اگر آن‌ها از نزدیک اتفاقات تیم و مصدومیت‌ها را می‌دیدند، نظرشان درباره تعویض‌ها و اتفاقات تغییر می‌کرد.»

انتهای پیام/