درخواست فولاد از هواداران قبل از بازی حساس با تراکتور

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فولاد خوزستان روز شنبه در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، در ورزشگاه فولاد آرنای اهواز میزبان تراکتور تبریز خواهد بود. این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت ویژه‌ای دارد و یادآور دیدار جنجالی فصل گذشته است.

بازیکنان فولاد در آستانه این مسابقه با انتشار ویدیویی از هواداران خود دعوت کردند که روز شنبه با حضور پرشور در ورزشگاه، تیم را تنها نگذارند.

ساسان انصاری کاپیتان تیم در این پیام گفت:«هواداران عزیزمان، می‌دانیم که بودن شما چقدر برای ما مهم است. بیشتر از هر روز و بیشتر از هر بازی به شما نیاز داریم و منتظر دیدارتان هستیم.»

وحید امیری نیز در ادامه تأکید کرد: «امیدوارم روز شنبه ما را تنها نگذارند. مثل همیشه بیایند و از تیم محبوبشان حمایت کنند تا ان‌شاءالله کنار هم به یک موفقیت بزرگ برسیم.»

همچنین علی نعمتی افزود: «قطعاً با حضور هواداران دلگرمی بزرگی به ما داده می‌شود و امیدوارم بتوانیم یک بازی زیبا به نمایش بگذاریم.» سینا مریدی هم بیان کرد: «ان‌شاءالله که شنبه هم مثل همیشه ما را حمایت کنند تا انرژی مضاعفی بگیریم.»

محمد قریشی در این ویدیو اظهار داشت: «من فولاد را با هواداران پرشورش می‌شناسم و خیلی دوست دارم شنبه شاهد حمایت پرشور آن‌ها باشیم.» احسان محروقی نیز گفت: «دعوت می‌کنم از همه هواداران عزیز که در این بازی حضور داشته باشند و مایه دلگرمی ما شوند.»

در پایان ابوالفضل رزاق‌پور با اشاره به اهمیت حمایت هواداران افزود: «با حمایت شما می‌توانیم سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کنیم و خوشحال‌تان کنیم. شنبه منتظرتان هستیم.»

