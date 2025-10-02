خبرگزاری کار ایران
زمان آغاز دوران مربیگری کاناوارو در ازبکستان مشخص شد

زمان آغاز دوران مربیگری کاناوارو در ازبکستان مشخص شد
فابیو کاناوارو، اسطوره فوتبال ایتالیا، قرار است به زودی هدایت تیم ملی ازبکستان را برعهده بگیرد.

به گزارش ایلنا، فابیو کاناوارو، مدافع افسانه‌ای فوتبال ایتالیا، قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ و برنده توپ طلا، ممکن است نخستین بازی خود به‌عنوان سرمربی تیم ملی ازبکستان را برابر اروگوئه تجربه کند. این خبر را نیکولو شیرا، خبرنگار و مطلع فوتبال ایتالیا در صفحه شخصی خود منتشر کرده است.

طبق گزارش‌ها، مربی ۵۲ ساله به‌زودی دو دستیار ایتالیایی را نیز به کادر فنی تیم ملی ازبکستان اضافه خواهد کرد. چیچو ترویزه به‌عنوان دستیار او معرفی خواهد شد و اوژنیو آلبارلا نیز مسئولیت مربی بدنسازی بازیکنان را برعهده خواهد گرفت.

نخستین حضور احتمالی کاناوارو روی نیمکت ازبکستان در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی اروگوئه خواهد بود؛ مسابقه‌ای که قرار است ۱۳ اکتبر در ورزشگاه هانگ جبات شهر ملاکا در مالزی برگزار شود. این بازی یکی از آزمون‌های جدی ازبکستان در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

تیم ملی اروگوئه از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین تیم‌های فوتبال جهان است و رویارویی با چنین حریفی تجربه‌ای ارزشمند برای بازیکنان ازبکستان خواهد بود. در همین حال، خبر انتخاب کاناوارو، یکی از ستارگان بزرگ دنیای فوتبال، به‌عنوان سرمربی تیم ملی ازبکستان با استقبال گسترده هواداران همراه شده است. بسیاری امیدوارند که این مربی ایتالیایی با تجربه گران‌بهای خود، روح تازه‌ای به تیم ملی این کشور بدهد و آن‌ها را به موفقیت‌های بزرگ در عرصه جهانی برساند.

