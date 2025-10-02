باشگاه استقلال تیمهای کشتی آزاد و فرنگی راهاندازی کرد
باشگاه استقلال با هدف توسعه کشتی، تیمهای کشتی آزاد و فرنگی خود را راهاندازی کرد و در لیگ برتر حضور خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در نشستی با علی تاجرنیا، رئیس هیات مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، بر سر گسترش حضور این باشگاه در رشتههای کشتی آزاد و فرنگی به توافق رسیدند.
کشتی به عنوان ورزش ملی ایران و نماد پهلوانی و جوانمردی، جایگاهی ویژه در فرهنگ مردم دارد و باشگاه استقلال با هدف توسعه این رشته، تصمیم گرفته حضوری جدی در این عرصه داشته باشد.
بر اساس این توافق، تیم کشتی آزاد استقلال در جویبار، مهد کشتی ایران، راهاندازی شده و با نام استقلال جویبار در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت خواهد کرد. مدیریت این تیم بر عهده سلمان قادری، سرپرستی بر عهده اسدالله رضایی و هدایت فنی تیم بر عهده قهرمان المپیک، کمیل قاسمی است. اسامی کشتیگیران استقلال جویبار به زودی اعلام خواهد شد.
همچنین مقرر شد تیم کشتی فرنگی استقلال نیز در شهر قم راهاندازی شود تا باشگاه استقلال بتواند در هر دو رشته اصلی کشتی در سطح ملی حضوری فعال داشته باشد.
در مراسم قرعهکشی لیگ برتر کشتی آزاد، تیمهای بانک شهر، دانشگاه آزاد بابل و استقلال جویبار در گروه B قرار گرفتند و تیمهای ستارگان ساری، نامآوران خراسان شمالی و خیبر خرمآباد در گروه A رقابت خواهند کرد.
با این تصمیم، استقلال علاوه بر فوتبال، حضوری جدی در کشتی آزاد و فرنگی خواهد داشت و در پی تقویت ورزشهای پایه و توسعه استعدادهای ملی در این رشتهها است.