پیروزی پرگل استقلال مقابل پالایش نفت اصفهان در لیگ برتر فوتسال بانوان

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، تیم فوتسال بانوان استقلال در دیداری جذاب و پرگل، پالایش نفت اصفهان را با نتیجه ۷ بر ۱ شکست داد تا روند موفقیت‌های خود در لیگ برتر را ادامه دهد.

در این دیدار، گل‌های استقلال توسط مارال ترکمان (گل‌های اول، دوم، پنجم و ششم)، مهتاب بنایی (گل سوم)، نسترن مقیمی (گل چهارم) و محدثه محمدی (گل هفتم) به ثمر رسید.

نیمه اول با نتیجه ۴ بر ۱ به پایان رسید و تیم استقلال با حفظ تسلط خود بر زمین در نیمه دوم نیز عملکرد درخشانی ارائه داد و توانست فاصله گل‌ها را بیشتر کند. در طول بازی، بازیکنان استقلال با کنترل توپ، پاس‌های دقیق و ایجاد موقعیت‌های متعدد، برتری خود را به خوبی نشان دادند.

این پیروزی نه تنها نتیجه بازی را مشخص کرد، بلکه نشان‌دهنده هماهنگی بالای بازیکنان و قدرت هجومی تیم استقلال در لیگ برتر فوتسال بانوان بود. کادر فنی تیم نیز با استفاده از ترکیب‌های مختلف و مدیریت بازی، توانست عملکرد تیم را به بهترین شکل هدایت کند.

با ثبت این نتیجه، استقلال به روند موفقیت‌های خود در لیگ ادامه می‌دهد و با انگیزه بالایی خود را برای رقابت‌های بعدی آماده می‌کند. این دیدار همچنین نشان داد که بازیکنان جوان و باتجربه تیم توانایی ایجاد موقعیت و بهره‌برداری از آن را دارند و در مسیر قهرمانی قرار دارند.

