ایران در گروه مرگ جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا؛
ایران با ازبکستان، کرهجنوبی و لبنان همگروه شد
مراسم قرعهکشی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ برگزار شد و تیم امید ایران در گروه C با حریفان قدرتمندی چون ازبکستان و کرهجنوبی همگروه شد.
به گزارش ایلنا، مراسم قرعهکشی مرحله نهایی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ امروز (پنجشنبه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد و تیم ملی فوتبال امید کشورمان حریفان خود را شناخت.
بر این اساس، ایران در گروه C رقابتها با تیمهای ازبکستان، کرهجنوبی و لبنان همگروه شد. با توجه به حضور دو قدرت بزرگ فوتبال آسیا در این گروه، تیم امید ایران کار دشواری برای صعود خواهد داشت.
سیدبندی این مسابقات بر اساس نتایج سه دوره اخیر (۲۰۲۰ تایلند، ۲۰۲۲ ازبکستان و ۲۰۲۴ قطر) انجام شد که ایران در سید سوم قرار گرفته بود. در این مراسم، ۱۶ تیم حاضر در رقابتها در ۴ گلدان قرار داشتند و عربستان سعودی به عنوان میزبان، در گلدان اول با رنگی متفاوت قرار گرفت.
ترکیب نهایی گروهها به شرح زیر است:
گروه A: عربستان، ویتنام، اردن و قرقیزستان
گروه B: ژاپن، قطر، امارات و سوریه
گروه C: ازبکستان، کرهجنوبی، ایران و لبنان
گروه D: عراق، استرالیا، تایلند و چین
تیم امید ایران در مرحله مقدماتی با شکست تیمهای هنگکنگ، گوام و امارات توانست مجوز حضور در این تورنمنت معتبر را کسب کند.
این مسابقات از ۱۷ دی تا ۵ بهمنماه سال ۱۴۰۴ به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد و چهار تیم برتر جواز حضور در المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را به دست میآورند.