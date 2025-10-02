خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان

اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان
کد خبر : 1694687
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی قضاوت‌کنندگان دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان را اعلام کرد. بر این اساس مسابقات این هفته روز جمعه ۱۱ مهرماه پیگیری خواهد شد.

در نخستین دیدار، تیم آوا تهران میزبان سنگین‌ماشین ایستا البرز خواهد بود و این مسابقه با قضاوت سلاله جوادی و کمک‌های عاطفه محمدی، ستاره نصری و درنا قهرمانی برگزار می‌شود و معصومه شکوری به عنوان ناظر این دیدار انتخاب شده است.

همچنین در اصفهان، تیم سپاهان برابر نماینده کردستان قرار خواهد گرفت که مهناز ذکایی به عنوان داور وسط در کنار بهاره سیفی‌نهاوندی، آتنا لشنی و زهرا رئیسی قضاوت این مسابقه را برعهده دارند و انسیه خباز مافی‌نژاد به عنوان ناظر این دیدار معرفی شده است.

دیگر مسابقه این هفته در بندرانزلی برگزار می‌شود که تیم ملوان برابر گل‌گهر سیرجان صف‌آرایی خواهد کرد. سحر بی‌باک به همراه سمانه یوسف‌آبادی، سحر ورمرزیاری و وجیهه جوان‌بخت قضاوت این مسابقه را برعهده دارند و فاطمه نوذری به عنوان ناظر این دیدار حضور خواهد داشت.

در دیداری حساس، پرسپولیس میزبان پالایش گاز ایلام خواهد بود. این مسابقه با قضاوت راحله پشابادی و کمک‌های ریحانه شیرازی، حدیثه مهدوی و فاطمه اسکندرزاده برگزار می‌شود و تهمینه ناطقی به عنوان ناظر قضاوت‌ها انتخاب شده است.

همچنین تیم خاتون بم در دیدار پایانی این هفته مقابل فرا ایساتیس کران فارس صف‌آرایی خواهد کرد. این مسابقه با قضاوت غزاله عاطفی و کمک‌های زهرا صالحی، ثمین عموهادی و پرند پورمیرزابیگی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی