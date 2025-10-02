اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی قضاوتکنندگان دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان را اعلام کرد. بر این اساس مسابقات این هفته روز جمعه ۱۱ مهرماه پیگیری خواهد شد.
در نخستین دیدار، تیم آوا تهران میزبان سنگینماشین ایستا البرز خواهد بود و این مسابقه با قضاوت سلاله جوادی و کمکهای عاطفه محمدی، ستاره نصری و درنا قهرمانی برگزار میشود و معصومه شکوری به عنوان ناظر این دیدار انتخاب شده است.
همچنین در اصفهان، تیم سپاهان برابر نماینده کردستان قرار خواهد گرفت که مهناز ذکایی به عنوان داور وسط در کنار بهاره سیفینهاوندی، آتنا لشنی و زهرا رئیسی قضاوت این مسابقه را برعهده دارند و انسیه خباز مافینژاد به عنوان ناظر این دیدار معرفی شده است.
دیگر مسابقه این هفته در بندرانزلی برگزار میشود که تیم ملوان برابر گلگهر سیرجان صفآرایی خواهد کرد. سحر بیباک به همراه سمانه یوسفآبادی، سحر ورمرزیاری و وجیهه جوانبخت قضاوت این مسابقه را برعهده دارند و فاطمه نوذری به عنوان ناظر این دیدار حضور خواهد داشت.
در دیداری حساس، پرسپولیس میزبان پالایش گاز ایلام خواهد بود. این مسابقه با قضاوت راحله پشابادی و کمکهای ریحانه شیرازی، حدیثه مهدوی و فاطمه اسکندرزاده برگزار میشود و تهمینه ناطقی به عنوان ناظر قضاوتها انتخاب شده است.
همچنین تیم خاتون بم در دیدار پایانی این هفته مقابل فرا ایساتیس کران فارس صفآرایی خواهد کرد. این مسابقه با قضاوت غزاله عاطفی و کمکهای زهرا صالحی، ثمین عموهادی و پرند پورمیرزابیگی برگزار میشود.