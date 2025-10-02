گواردیولا: بازی خوب بود، اما پنالتی دقیقه ۹۰ ناعادلانه بود
سرمربی منچسترسیتی پس از تساوی تیمش مقابل موناکو در لیگ قهرمانان اروپا از عملکرد شاگردانش رضایت داشت و از تصمیم داور در دقیقه پایانی انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا با دو گل ارلینگ هالند مقابل موناکو پیش بود، اما در دقیقه ۹۰ داور اسپانیایی پس از برخورد بین نیکو گونزالس و اریک دایر پنالتی اعلام کرد و بازی به تساوی کشیده شد.
پپ گواردیولا درباره دیدار گفت: بازی واقعاً خوبی بود. موقعیتهای زیادی خلق کردیم و چند تصمیم تاکتیکی درست گرفتیم. متأسفانه در پایان یک ضربه آزاد را کامل دفاع نکردیم و یک پنالتی ناعادلانه دادیم. نیکو ابتدا توپ را لمس کرد و خطای عمدی نبود، اما همین است و باید بپذیریم.
او در پاسخ به این سؤال که آیا از نتیجه راضی است، افزود: طبیعتاً نه، همیشه به دنبال برد هستیم. اما در حال حاضر یک امتیاز خوب داریم و باید به بازیهای بعدی فکر کنیم.
سرمربی سیتی درباره عملکرد تیمش تأکید کرد: تیم خیلی خوب بازی کرد و موقعیتهای زیادی داشتیم. میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم و از چیزی که دیدم راضی هستم.
در خصوص تصمیم داور گواردیولا تنها گفت: سکوت میکنم و هیچ صحبتی با داوران اسپانیایی ندارم.