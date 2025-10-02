خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گواردیولا: بازی خوب بود، اما پنالتی دقیقه ۹۰ ناعادلانه بود

گواردیولا: بازی خوب بود، اما پنالتی دقیقه ۹۰ ناعادلانه بود
کد خبر : 1694549
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی منچسترسیتی پس از تساوی تیمش مقابل موناکو در لیگ قهرمانان اروپا از عملکرد شاگردانش رضایت داشت و از تصمیم داور در دقیقه پایانی انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا،  منچسترسیتی در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا با دو گل ارلینگ هالند مقابل موناکو پیش بود، اما در دقیقه ۹۰ داور اسپانیایی پس از برخورد بین نیکو گونزالس و اریک دایر پنالتی اعلام کرد و بازی به تساوی کشیده شد.

پپ گواردیولا درباره دیدار گفت: بازی واقعاً خوبی بود. موقعیت‌های زیادی خلق کردیم و چند تصمیم تاکتیکی درست گرفتیم. متأسفانه در پایان یک ضربه آزاد را کامل دفاع نکردیم و یک پنالتی ناعادلانه دادیم. نیکو ابتدا توپ را لمس کرد و خطای عمدی نبود، اما همین است و باید بپذیریم.

او در پاسخ به این سؤال که آیا از نتیجه راضی است، افزود: طبیعتاً نه، همیشه به دنبال برد هستیم. اما در حال حاضر یک امتیاز خوب داریم و باید به بازی‌های بعدی فکر کنیم.

سرمربی سیتی درباره عملکرد تیمش تأکید کرد: تیم خیلی خوب بازی کرد و موقعیت‌های زیادی داشتیم. می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم و از چیزی که دیدم راضی هستم.

در خصوص تصمیم داور گواردیولا تنها گفت: سکوت می‌کنم و هیچ صحبتی با داوران اسپانیایی ندارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی