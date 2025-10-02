خبرگزاری کار ایران
ایگور تودور: یوونتوس نباید در ثانیه‌های آخر گل بخورد

ایگور تودور: یوونتوس نباید در ثانیه‌های آخر گل بخورد
سرمربی یوونتوس پس از تساوی تیمش مقابل ویارئال در لیگ قهرمانان، عملکرد تیمش را پر از اشتباه و استرس توصیف کرد و گفت چنین از دست دادن امتیازهای حیاتی پذیرفتنی نیست.

به گزارش ایلنا،  ایگور تودور پس از دیدار یوونتوس مقابل ویارئال گفت: متأسفم، این بخشی از فوتبال است، اما یوونتوس نباید در ثانیه‌های پایانی از یک کرنر گل بخورد. چنین چیزی پذیرفتنی نیست. ما باید این یک امتیاز را بپذیریم و به مسیر ادامه بدهیم.

سرمربی بیانکونری درباره نمایش تیمش افزود: با تمام توان آماده شدیم، اما واضح بود مشکلاتی داریم. بازی بیش از حد شتاب‌زده و عصبی بودیم و تعداد زیادی پاس ساده را از دست دادیم که باعث شد کنترل بازی از دست برود.

او با اشاره به نیمه دوم گفت: عملکرد ما در نیمه دوم بهتر شد و این بیشتر به خاطر ورود فرانسیسکو کونسیسائو بود که تفاوت ایجاد کرد. با وجود برخی اشتباهات توانستیم بازی را برگردانیم، اما اشتباهات آخر به ما ضربه زد.

تودور در دفاع از مدافعانش خاطرنشان کرد: سه مدافع ما عملکرد بسیار خوبی داشتند. مشکل اصلی در نبردهای دوم بود؛ باید توپ‌های برگشتی را بهتر کنترل می‌کردیم. خط دفاعی تا آخرین لحظه جنگید و سد محکمی ساخت.

او در پایان به گل قیچی برگردان فدریکو گاتی اشاره کرد: گل او فوق‌العاده بود و او امشب بازی عالی انجام داد، اما وقتی در آخرین دقیقه گل می‌خورید، حس حسرت به جا می‌ماند. ای‌کاش می‌توانستیم ۹۰ دقیقه کامل در بالاترین سطح بازی کنیم، اما این آسان نیست. ضعف‌هایی داریم که باید روی آن‌ها کار کنیم.

